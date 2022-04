Ángela Gómez durante un partido amistoso de la selección femenina sub 20 frente al equipo sub 15 masculino de Villa Teresa (archivo, marzo de 2022).

La novena edición del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 20 tendrá su inauguración en la jornada del miércoles y corresponde iniciar esta nota previa respetando la cronología. Un partido importante del torneo abre el grupo A: se enfrentarán Chile y Argentina a las 17.00 de Uruguay, una antes en Chile. Dos horas y media después serán fondistas peruanas y venezolanas con favoritismo para las últimas. El favorito del grupo, Colombia, tendrá fecha libre y debutará el viernes ante Argentina. Los dos grupos harán sus partidos en el estadio Nicolás Chahuán de la ciudad de La Calera, donde es local en la primera división chilena (masculina) el club Unión La Calera.

El jueves será el debut uruguayo, y las nuestras tendrán el partido más difícil posible. Las espera Brasil, cuya selección ganó todas las ediciones ya disputadas, las que comenzaron en 2004. El sorteo hizo que Uruguay tenga los dos rivales más fuertes como platos iniciales, quedando bolivianas y ecuatorianas para los dos partidos finales.

Cabe recordar que cada grupo clasificará a dos selecciones para el cuadrangular final en el que, a su vez, los dos primeros se clasificarán para la Copa del Mundo a disputarse en Costa Rica del 10 al 18 de agosto.

Las uruguayas en debut peculiar

El cuerpo técnico celeste analiza desde tiempo atrás el particular fixture que le hará afrontar los dos partidos presuntamente más difíciles en el inicio del grupo. En ese contexto, el vital partido del sábado ante Paraguay, sin por ello considerar perdido desde ya el difícil choque con las brasileñas.

Por esa razón el cuerpo ha llegado a considerar que en la formación ante las brasileñas no jugaran dos o tres futbolistas que estarían al firme en el segundo encuentro. Eso se decidirá en su momento, pero es difícil pronosticar cuál será la formación para el debut en tanto la dirección técnica ha hecho variaciones en cada uno de los últimos ensayos. Por eso, bien vale repasar las formaciones que ha probado Ariel Longo.

En el último entrenamiento, jugado ante una batalladora sub 15 masculina de Cerro, el entrenador presentó una formación inicial con Vanina Sburlati; Lucía Cufré, Florencia Méndez, Magalí Arias y Juliana Viera; Pilar González y Oriana Fontán; Nikol Laurnaga y Solange Lemos; Belén Aquino y Wendy Carballo.

Frente a la sub 15 de Villa Teresa, días antes, la palmirense Adriana Salvagno fue la compañera de Méndez en la zaga central, Hevelin Jara fue volante central junto a Pilar y Terra fue delantera en vez de Belén.

Es importante recordar también el último partido ante una selección femenina, el que el equipo rival fue la selección argentina, con victoria para la uruguaya por 2 a 1 en la cancha de piso sintético del Complejo Celeste, el 16 de marzo. Ese día la formación fue con Sburlati; Sharon López, la maragata Méndez, Salvagno y Viera; Laurnaga (por lesión, 11’ Oriana Fontán) y Pilar González; la coloniense Josefina Félix y Lemos; la arachana Carballo y Aquino. Además, en el transcurso del partido entraron Hevelin Jara, Cufré, Ángela Gómez, Alison Latúa y Martina Terra.

Es interesante marcar un dato histórico: varias integrantes del plantel actual fueron parte en la destacada actuación de la sub 20 que se clasificó a la ronda final en 2018, cuadrangular que finalmente no se jugó debido a la pandemia. Fue esa la única vez que las juveniles celestes sub 20 se clasificaron a la ronda final y entre ellas estuvieron Solange Lemos, Pilar González, Wendy Carballo, Belén Aquino, Juliana Viera y Martina Terra. Dos actuales integrantes –Laurnaga y Salvagno- fueron desafectadas en aquella oportunidad en el último corte.

El encuentro ante Brasil está pactado para las 17.00 de Uruguay y serán fondistas Bolivia y Ecuador a las 19.30, mientras que Paraguay tendrá libre.

El momento

La delegación uruguaya salió hacia Chile el domingo pasado para pasar a alojarse en Viña del Mar, en el hotel Best Western Marina del Rey. En la ciudad de La Calera, de 50.000 habitantes, no existen hoteles de la calidad que requiere la Conmebol para estos torneos.

El lunes y martes entrenaron en el estadio Ítalo Composto Scarpati ubicado en Villa Alemana, también ciudad de la región de Valparaíso, ubicada a unos 30 kilómetros de Viña del Mar.

El viaje hacia La Calera que deberán hacer en cada ocasión les demandará recorrer unos 55 kilómetros. Este miércoles la delegación no concurrirá a presenciar los partidos del otro grupo.

LAS 22 CELESTES 1 Vanina Sburlati (Peñarol)

2 Adriana Salvagno (Peñarol)

3 Oriana Fontán (Defensor Sporting)

4 Florencia Méndez (River de San José)

5 Martina Terra (Nacional)

6 Sharon López (Nacional)

7 Juliana Viera (Nacional)

8 Ángela Gómez (Nacional)

9 Wendy Carballo (Libre)

10 Solange Lemos (Nacional)

11 Belén Aquino (Peñarol)

12 Helena Reja (Defensor Sporting)

13 Lucía Cufré (Defensor Sporting)

14 Nikol Laurnaga (Atenas)

15 Magalí Arias (Defensor Sporting)

16 Alison Latúa (Nacional)

17 Pilar González (Peñarol)

18 Hevelin Jara (Nacional)

19 Catalina Emanuele (San José FC)

20 Josefina Félix (Defensor Sporting)

21 Manuela Maciel (River de San José)

22 Valentina Pereira (Nacional) 15 años Nota: En la última semana se produjo el cambio de la lateral Sharon López en lugar de Ahelin Piña (Liverpool) que padeció una crisis asmática. STAFF

Entrenador: Ariel Longo

Asistente: Graciela Barboza

Preparador físico: Daniel Castro

Preparadora física: Florencia Silva

Entrenador de goleras: Carlos Pinasco

Doctora: Inés Emallian

Kinesióloga: Karina Schwarzwald

Utilero: Maximiliano Vivanco

Secretario de prensa: Federico Barreiro

Gerente Deportivo: Santiago Lacava

Jefa de la delegación: Mariana Fernández

PROGRAMA DEL GRUPO B Todos los partidos son en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera. La hora indicada es la uruguaya (una hora menos en Chile). Jueves 7 de abril

Brasil – Uruguay

Hora: 17.00 h Sábado 9 de abril

Uruguay - Paraguay

Hora: 18.00 h Lunes 11 de abril

Uruguay - Bolivia

Hora: 19.30 h Viernes 15 de abril

Ecuador – Uruguay

Hora: 17.00 h Nota: hubo algunos cambios de horarios respecto a los difundidos previamente debido al cambio de hora registrado en Chile.

SE SORTEA LA COPA Fue anunciada en estas horas la realización del sorteo para los grupos de la Copa América Femenina absoluta que tendrá lugar en Colombia desde el 8 de julio. Será este jueves 7 a las 12.00 horas y, seguramente, podrá verse por la web de Conmebol.

.