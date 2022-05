Dicen que el que avisa no traiciona. Minutos antes del partido, en diálogo con Tenfield, el presidente del arachán, Ernesto Dehl, recordó la cualidad de “recinto inexpugnable” que tiene el estadio Antonio Ubilla cuando juega en él Cerro Largo. 266 días pasaron desde la última vez que el local recibió a sus rivales en su hogar, que tuvo que cerrar sus puertas por reformas. Ante el líder del campeonato y con la urgencia de salir del fondo de la tabla, el retorno cobró una importancia especial.

Como respuesta a las declaraciones de Dehl, Cerro Largo arrancó con más iniciativa. Dominó territorialmente con una intensa presión, ganó la mayoría de las pelotas divididas que disputó y fue inteligente al faulear en los momentos indicados cuando la visita lograba progresar con la pelota. Sin embargo, más allá de ese principio de control del rival y el intento de jugar asociando pases en corto desde el fondo, los arachanes no tuvieron ninguna posibilidad concreta de gol durante los primeros 30 minutos.

La incomodidad de Deportivo Maldonado era palpable, pero la diferencia de calidad de sus jugadores se hizo notable en situaciones puntuales. Conforme pasaron los minutos, fue abriendo un surco en el lado derecho de la defensa de Cerro Largo y se mostró más peligroso cuando pudo acercarse al área rival. No fueron situaciones claras, el planteamiento del local hizo que Enzo Borges y Maximiliano Cantera estuvieran más molestos que en una visita al dentista, pero incluso en las disputas más entreveradas Cantera pudo sacar alguna ventaja producto de su insistencia y calidad. Así, el partido se fue emparejando.

Sólo hubo un jugador en la primera mitad que desentonó del entrevero generalizado: Adolfo Lima. De sus pies nació la diferencia. A pocos minutos del final del primer tiempo, recibió la pelota en el centro del campo y detectó el pique de Emiliano Villar. Filtró el balón en largo y dejó al delantero de frente a Guillermo Reyes. El golero ganó la disputa, pero dio rebote hacia el medio y Jonathan Ramis lo atacó a toda velocidad y pateó al arco sin golero: 1-0.

El segundo tiempo arrancó exactamente igual, con el local disputando con firmeza cada centímetro del campo sin que le importara el intento del técnico rival, Francisco Paladino, de cargar el área con el ingreso de otro 9, Federico Anselmo. El dueño del encuentro siguió siendo Lima: mientras que sus compañeros hicieron el trabajo sucio disputando cada dividida, el centrocampista se permitió escapar de la fricción y les puso calidad a los inicios ofensivos de Cerro Largo, que de todas formas no logró ser preciso en el último tercio.

Deportivo Maldonado estuvo completamente anestesiado. Pese a que se estaba perdiendo la oportunidad de mantener una ventaja holgada ante sus perseguidores en la tabla del Torneo Apertura, durante la primera media hora del complemento no consiguió generar ningún peligro en el área local. En los últimos diez minutos, Cerro Largo empezó a protegerse teniendo la pelota y a tratar de perder tiempo en búsqueda de cuidar el resultado. La fórmula le funcionó bien: el equipo fernandino no pudo ni acercarse al arco custodiado por Lucero Álvarez, que tuvo una mañana muy tranquila. Sólo sufrió en el tiempo suplementario, a fuerza de pelotas quietas y centros al área que crearon un poco de vértigo y expectativa, pero no cambiaron nada.

Con la victoria, Cerro Largo consiguió salir del fondo de la tabla de posiciones. Logró su primer triunfo luego de tres caídas seguidas y cumplió con la amenaza de su presidente, que avisó que las cosas en el Ubilla son diferentes. A Deportivo Maldonado no sólo debe de dolerle el resultado, también la forma. Fue superado completamente por el último equipo del campeonato a pocas fechas del final del Apertura. Aún tiene ventaja, pero sus perseguidores se acercan.

Detalles

Torneo Apertura - Fecha 12

Estadio: Antonio Ubilla.

Árbitros: José Burgos, Nicolás Tarán, Julián Pérez, Jonathan Fuentes.

Cerro Largo (1): Lucero Álvarez, Rafael García (90+2’ Martín Gianolli), Bryan Bentaberry, Lucas Correa, Robert Ergas, Augusto Max (90+2’ Marcos Enrique), Adolfo Lima (82’ Nicolás Silva), Jonathan Ramis (73’ Luis Casiani), Emiliano Villar (82’ Jorge Benguche), Santiago Martínez, Lucas Morales. Entrenador: Héctor Bracamonte.

Deportivo Maldonado (0): Guillermo Reyes, Guillermo Cotugno, Martín Ferreira (58’ Luis Aguiar), Joaquín Varela, Facundo Tealde (45’ Federico Anselmo), Alex Silva (45’ Diego Romero), Facundo Píriz, Ángel Rodríguez, Eduardo Darias, Maximiliano Cantera, Enzo Borges (65’ Matías Belloso). Entrenador: Francisco Palladino.

Gol: 37’ Jonathan Ramis (CL).

Jugador del partido: Adolfo Lima (CL).

Fecha 12 Viernes

1-0 River Plate - Rentistas

0-1 Plaza - Peñarol Sábado

0-2 Defensor - Nacional

1-1 Wanderers - Torque Domingo

1-0 Cerro Largo - Dep. Maldonado

0-0 Fénix - Danubio

2-2 Albion - Cerrito Lunes

18.00 Boston River - Liverpool

Torneo Apertura Pos. Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts. 1 D. Maldonado 12 8 1 3 19 12 +7 25 2 Nacional 12 6 4 2 22 8 +14 22 3 Peñarol 12 6 4 2 9 5 +4 22 4 Boston River 11 6 3 2 13 10 +3 21 5 Liverpool 11 6 2 3 13 4 +9 20 6 River Plate 12 5 4 3 19 13 +6 19 7 Wanderers 12 4 6 2 13 8 +5 18 8 Danubio 12 4 6 2 8 5 +3 18 9 Fénix 12 5 2 5 12 14 -2 17 10 Defensor 12 4 4 4 11 13 -2 16 11 Rentistas 12 3 1 8 12 19 -7 13 12 Torque 12 2 5 5 14 16 -2 11 13 Albion 12 2 4 6 15 27 -12 10 14 Cerro Largo 12 2 3 7 5 19 -14 9 15 Plaza 12 1 5 6 9 13 -4 8 16 Cerrito 12 2 4 6 8 16 -8 7

