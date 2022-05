Diego Guacci es ex entrenador de las selecciones sub 15 y sub 17 de fútbol femenino de Argentina, también dirigió en River Plate y UAI Urquiza. Actualmente es colaborador de Defensa y Justicia, y el año pasado fue denunciado por “intimidar y acosar sexualmente a adolescentes”, aunque su nombre se hizo público esta semana por primera vez desde que el caso se difundió en la prensa.

Durante el Día Internacional del Fútbol Femenino, celebrado este 23 de mayo, cinco jugadoras respaldadas por el sindicato de jugadores profesionales, Futbolistas Argentinos Agremiados (FIFPRO), presentaron pruebas sobre situaciones de acoso por parte de Guacci ante la Comisión de Ética de la FIFA, que no actuó, argumentando que se trató de “un intento por empañar su reputación” porque no hay denuncias ante la Justicia argentina.

“La decisión de la Comisión de Ética de la FIFA plantea dudas sobre cuánta evidencia se necesita para la acción disciplinaria y podría evitar que otras jugadoras se acerquen a los perpetradores de acoso y abuso en el futuro” escribieron desde la FIFPRO en un comunicado.

También se critica la “falta de diversidad de género” en la Comisión de Ética (los tres miembros firmantes del fallo son varones) y “la (extensa) duración de la investigación”.

Sin respaldo

“Hoy para la FIFA Diego Guacci es inocente, para las jugadoras es un acosador sexual”, posteó en su cuenta de Twitter la periodista Agustina Vidal, quien aseguró que el acusado dirigía adolescentes en River, que a varias les pidió fotos desnudas, a otras las amenazó con que si no las enviaban no jugaban, y que “a otras las quiso sacar del closet con tal de que no cuenten las atrocidades que hacía. Las subía a su auto, las perseguía, les hacía la vida imposible”, redactó.

Como entrenador dirigió juveniles en AFA, “tenía a su cargo nenas y adolescentes en formación, AFA lo sabia”, agregó Vidal y concluyó que esto “solo demuestra la complicidad entre machos, que mejor cierres la boca si querés llegar a primera, que FIFA sigue exponiendo a las jugadoras y que faltamos un montón”.

Por delante

La decisión de FIFA no permite que las jugadoras denunciantes apelen, el único que podría apelar es el jefe de la investigación. Porque las decisiones tomadas por la Sala de Adjudicaciones “son definitivas” y serán “sujetas a apelaciones presentadas ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS)”.

FIFPro comunicó que “seguirá apoyando a las futbolistas que valientemente se pronuncien contra el abuso, el acoso y la discriminación”, y que seguirá recabando información y documentación para “fortalecer cualquier apelación y contribuir a que todas las jugadoras en Argentina y el resto del mundo puedan desarrollar su juego con libertad y seguridad”.

En todas partes

El director técnico de fútbol femenino del Paris Saint Germaint, Didier Ollé Nicolle, fue apartado de su puesto “de forma preventiva” tras las acusaciones de una jugadora por “agresión sexual y palabras inapropiadas”, según publicó el club en un comunicado oficial, debido a mensajes publicados en Twitter en los que se alertaba de los comportamientos del técnico.