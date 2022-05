Copa Libertadores 2022 – Grupo C

Estadio: Parque Central

Árbitros: Piero Maza, Christian Schiemann , y Claudio Ríos (Chile)

Nacional (2): Martín Rodríguez; José Luis Rodríguez (73′ Leandro Lozano), Mathías Laborda, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez (58′ Diego Rodríguez), Felipe Carballo; Alfonso Trezza (73′ Franco Fagúndez), Diego Zabala, Alex Castro (65′ Leandro Otormín); Emmanuel Gigliotti.

Entrenador: Pablo Repetto

Vélez Sarsfield (3): Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De Los Santos, Diego Gómez, Francisco Ortega; Joel Soñora (86′ Mateo Pellegrino), Máximo Perrone, Nicolás Garayalde (63′ José Florentín), Luca Orellano (78′ Agustín Bouzat), Lucas Janson; Lucas Pratto (78′ Abiel Osorio).

Entrenador: Julio Vaccari.

Goles: 21′ Diego Zabala (N), 44′ Lucas Janson (VS), 60′ Matías De Los Santos (VS), 87′ Emmanuel Gigliotti -de penal- (N), 90′ Abiel Osorio (VS).