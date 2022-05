No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Peñarol arrancó un poco mejor, tuvo una buena chance de gol en el primer minuto del partido y el mayor control de la pelota por un breve lapso. Pero Wanderers no demoró en adueñarse de la pelota y dominó el partido de la mano de Emiliano Tellechea: primero, se colocó entre los zagueros de su equipo para generar superioridad numérica y agregarle mayor precisión a la salida. Luego, cuando Wanderers se ubicó en la mitad de la cancha del carbonero, atacó por el lado izquierdo para darle opciones a Nicolás Quagliata, que arrancó colocado por ese mismo lado, pero cuando tenía la pelota se movió hacia el medio, dejándole el espacio izquierdo a Tellechea y al lateral Kevin Rolón.

El control de la visita no se tradujo en chances claras. La falta de fineza en el último tercio y el buen desempeño en los duelos individuales de los defensas del local no permitieron que Wanderers preocupara de forma excesiva a Kevin Dawson. Por el lado de Peñarol, los habituales intentos individuales de Ignacio Laquintana generaron algún problema en la defensa del bohemio, pero nada muy claro.

Fue notoria la poca influencia de Walter Gargano en el juego de su equipo; más que por virtud de Wanderers, parecía que la causa fue la intención de Peñarol de atacar de forma más directa. Eso tuvo como consecuencia que Gargano no tuviera mucha incidencia en la salida desde el fondo de su equipo y que no pudiera ubicarse en campo rival y someterlo con su buen posicionamiento y criterio para elegir por dónde atacar. Además, se sumaron muchas imprecisiones en pases bastante simples por parte de los jugadores de Peñarol.

Sin embargo, en la adversidad, el dios fútbol tiene la costumbre de dar oportunidades únicas. Esteban Ostojich cobró un penal para Peñarol a cinco minutos de que terminara el primer tiempo por una mano de Rolón en el área. El problema con esas oportunidades es que hay que aprovecharlas, este no fue el caso. Pablo Ceppelini remató y el golero Mauro Silveira adivinó la dirección de la pelota e impidió que el centrocampista carbonero venciera su arco.

La amargura de Ceppelini por la falla se transformó rápidamente en la expectativa que produce la posibilidad de tomar revancha. Wanderers volvió a cometer un penal –ya no se puede decir que haya sido por la generosidad del dios fútbol–, falta a Álvarez Martínez. Esta vez, Ceppelini no falló y abrió el marcador a favor de Peñarol a segundos de que terminara el primer tiempo.

El inicio del complemento tuvo una mayor intención por parte del equipo local de tener la pelota, estuvo más parejo en esa materia. Pero, producto de la necesidad, la visita comenzó a apretar para empatar, y eso se tradujo en más oportunidades de gol a su favor y en más espacios para los contragolpes del carbonero. Como siempre que mejora Peñarol, Gargano subió su rendimiento: ayudó en la recuperación de la pelota y con sus pases –en corto, entre líneas y cambios de frente– dirigió el camino del ataque. Su buen trabajo defensivo fue lo que permitió que varios intentos de Wanderers no prosperaran y que, con el paso de los minutos, cada vez mermara más su dominio del juego. Desde el banco de Wanderers, apostaron por poner más peso en el área con la entrada del delantero Hernán Rivero, en la búsqueda de generar más oportunidades de gol.

Si el primer tiempo tuvo pocas chances, el segundo tuvo menos. Muchas imprecisiones y mala toma de decisiones en el último tercio por parte de los dos equipos, un clásico partido en que la pelota quieta y los errores cobran un rol fundamental, como pasó con Peñarol, que gracias a esos factores se puso en ventaja. Sabiendo esto, el carbonero, inteligentemente, no concedió demasiados fouls en su mitad de cancha, no cometió errores defensivos y, aunque no aprovechó los espacios que dejó Wanderers en los últimos minutos, pudo sacar faltas que le permitieron tomar oxígeno y restar minutos. Así, el local se quedó con el triunfo y llegó a 19 puntos en el Apertura, sobre Wanderers, que tiene 17, y detrás de Deportivo (25), Boston River (21) y Liverpool (20).

Detalles

Torneo Apertura - Fecha 11

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Esteban Ostojich, Horacio Ferreiro, Sebastián Schröeder, Diego Dunajec.

Peñarol (1): Kevin Dawson, Matías Aguirregaray (83’ Agustín da Silveira), Hernán Menosse, Edgard Elizalde, Juan Manuel Ramos, Rodrigo Saravia, Walter Gargano (75’ Damián Musto), Pablo Ceppelini, Brian Mansilla (46’ Federico Carrizo), Agustín Álvarez Martínez (83’ Ruben Bentancourt), Igniacio Laquintana (75’ Máximo Alonso). Entrenador: Mauricio Larriera.

Wanderers (0): Mauro Silveira, Sebastián Figueredo (78’ Hernán Rivero), Emiliano García, Juan Felipe Aguirre, Kevin Rolón, Emiliano Tellechea (64’ Guillermo Wagner), Bruno Veglio (78’ Mauro Estol), Christian Bravo (64’ Diego Riolfo), Nicolás Quagliata, Agustín Santurio, Mauro Méndez. Entrenador:Daniel Carreño.

Gol: 45+2’ Pablo Ceppelini (P).