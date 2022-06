No hay respiro. El fin de semana pasado terminó el Apertura, Liverpool festejó lo que pudo, pero ya no hay tiempo para algarabías: el segundo torneo del año sale a la cancha. Con sus dos grupos habituales, el comienzo del Intermedio no tuvo respiro porque hay que terminar el Campeonato Uruguay antes de Catar 2022, o sea, antes de noviembre.

Hay que tenerlo presente: el grupo A lo integran Liverpool, Deportivo Maldonado, Peñarol, Fénix, Wanderers, Rentistas, City Torque y Albion, mientras que el B está conformado por Nacional, Boston River, Danubio, River Plate, Defensor Sporting, Plaza Colonia, Cerro Largo y Cerrito (ver recuadro).

El sistema de disputa es fácil: cada grupo juega entre sí y quienes ganen su respectiva serie se enfrentarán en una final. La fecha se jugará entre viernes y martes, pero no tendrá partidos el sábado porque juega Uruguay.

Peñarol el más movido

Agustín Álvarez Martínez viaja a Italia entre viernes y sábado para firmar por cinco temporadas con Sassuolo. Si bien su representante, Edgardo Chino Lasalvia, hizo público que también hubo interés de River Plate de Argentina por el delantero, el acuerdo con el conjunto italiano ya está cerrado. Lasalvia llegó a un acuerdo con las autoridades de Peñarol: el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat y el secretario general, Evaristo González, venta que implica ocho millones de dólares libres para el cuadro.

La negociación se demoró porque al conjunto mirasol no le convencía la forma de pago, según explicó Lasalvia públicamente, porque la venta terminaría de pagarse a dos años, situación que se debe a cuestiones del “fair play financiero, porque ellos tienen que ir acomodando sus presupuestos a los compromisos que van asumiendo”, sostuvo el representante, quien aseguró además que se trata de la incorporación más cara de la historia de Sassuolo.

Se trata del primer salto al exterior del 9 formado en el club, que desde la temporada pasada espera por este momento, cuando se frustró su pase a la Fiorentina, en la época en que su fiel compañero de delantera, Facundo Torres, emigró a Orlando City.

Otras de las bajas en Peñarol son la de Pablo Ceppelini, que finaliza el préstamo de Cruz Azul, y la de Lucas Viatri, que se desgarró y tendrá un mínimo de 20 días para recuperarse. Pero así como tiene pérdidas tendrá ganancias: el carbonero renovó los contratos de Walter Gargano, el actual capitán carbonero, que acumula 140 partidos oficiales con el club, y de los juveniles integrantes del plantel campeón de la Copa Libertadores sub 20, Randall Rodríguez, Óscar Cruz y Diego Méndez. Además, Valentín Rodríguez ya está recuperado de la fractura desplazada de rótula en su rodilla derecha que arrastraba desde el Torneo Clausura del año pasado, y se espera que ya esté a disposición de Larriera en las primeras fechas del Intermedio.

Rápido y por necesidad, el aurinegro concretó la incorporación de Nicolás Milessi, quien comenzará a entrenar en el equipo la semana que viene. El mediocampista de 29 años estaba jugando en Montevideo City Torque y finalizó su contrato para poder ir libre a Peñarol. Jugó en Danubio, Plaza Colonia, Al Hilal, Al Dhafra, Al Wahda y Libertad de Asunción, y llegará tras disputar 12 partidos en el Apertura.