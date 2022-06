Con un corto interregno con el torneo anterior, finalizado el 15 de mayo, cuando Defensor Sporting se coronó campeón, estará próximamente en disputa una nueva edición del máximo torneo femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Los planes de estos días apuntan a poner en marcha el torneo que comenzará a disputarse en 1996 y se ha venido jugando año a año sin interrupciones el domingo 19.

Será la 27ª edición del Campeonato Uruguayo Femenino y en estas horas deben concretarse varias acciones para que haya partidos en el próximo fin de semana, con todos o la mayoría de los cinco encuentros de la primera etapa a jugarse el domingo.

Para este lunes está citada una reunión del Consejo de Liga en la que entre dirigentes del Departamento Femenino y delegados de los clubes. Allí se deliberarán las condiciones propuestas para la próxima temporada (reglamentarias, económicas, etcétera) y también la forma de completar los diez clubes de la primera división, en lo que todo apunta al rápido reintegro de Danubio a la Divisional A.

Cabe recordar que Danubio terminó en la octava posición en la primera fase del torneo pasado. Luego, en la ronda de cinco para definir los dos clubes que descenderían, las danubianas quedaron penúltimas por diferencia de goles junto con River Plate y, al definir en un partido único, perdieron 3-2 en un emotivo encuentro jugado en el Parque Palermo. Fue de esa forma que se produjo su descenso acompañando al último, Racing.

Por otro lado, se registraba el abandono del club San José de los torneos de la AUF –si es definitivo o transitorio se sabrá en el futuro–, que fue vicecampeón de Wanderers en el torneo de ascenso y debía jugar en primera. La disolución de las maragatas dejó abierto el asunto de quién ocupará la décima plaza en primera. Cerro resignó el derecho que tenía por ser tercero del torneo de ascenso al haber definido no formar divisiones juveniles femeninas, siendo que para formar parte de la primera división hay que contar con al menos dos equipos juveniles.

Esa condición la tiene Danubio en un proyecto que está en camino desde hace varios años atrás. La propuesta que llega al Consejo de Liga es que las de la diagonal negra sean las ocupantes del último cupo y, seguramente, así se aprobará. Hay que decirlo: tampoco hay aspirantes que vengan de la B y quieran ascender en este momento.

Si todo queda encaminado habrá, de inmediato, sorteo de fixture y de allí surgirá la primera etapa, que será fijada ya este martes (canchas, días, horarios) para jugarse el domingo que viene. En ese sorteo estarán en juego los debuts de Defensor Sporting, Nacional, Peñarol, Atenas de San Carlos, Liverpool, Náutico, Fénix, River Plate, el ascendido Wanderers y, seguramente, Danubio.

Apertura y Clausura

La web de la AUF ya informó que este año se cambiará el formato de la competición.

No habrá primera fase todos contra todos y una fase final divididos en dos minitorneos, como ha venido sucediendo, uno por el título y otro para decidir los dos cupos de descenso. En su lugar está definido volver a un formato que ya se utilizó varios años atrás y que es similar al que se emplea en la versión masculina.

Por lo tanto, el campeonato 2022 se iniciará con un Torneo Apertura, todos contra todos a una rueda, que será inmediatamente seguido de un Torneo Clausura similar. También se sumarán puntos para la Tabla Anual.

Aminorar las interrupciones

Un tema siempre polémico es el de la interrupción de los torneos cuando hay actividades de la selección celeste. En ese sentido, la AUF ya comunicó que, “a diferencia de años anteriores”, no habrá interrupciones de los torneos “por compromisos internacionales de las selecciones femeninas”. Sin embargo, se hace una excepción cuando se aclara que “aquellas instituciones que aporten cuatro o más futbolistas a la selección puedan adelantar o postergar sus partidos”.

La próxima actividad de la selección absoluta está muy próxima y es la principal: la Copa América clasificatoria para la copa del mundo comienza en Colombia en menos de un mes, el 8 de julio. Las celestes debutarán el 9 con Venezuela y también tendrán de rivales a Brasil, Argentina y Perú, en ese orden.

¿Y los otros torneos?

Al mismo tiempo que se anunció el comienzo del Torneo Apertura de la primera división para el fin de semana próximo, la AUF informa que la segunda división, el Campeonato Femenino B o el Torneo de Ascenso –de todas estas formas lo denomina la web de la AUF– “iniciará el próximo mes con fecha a confirmar”, al igual que la categoría juvenil sub 19, mientras que el inicio de las divisionales menores, la sub 14 y la sub 16, está anunciado para el sábado 25 de junio.

Otro asunto pendiente de definición es si se creará o no una tercera división. Si eso sucede, comenzaría al mismo tiempo que la divisional de ascenso, o sea, en el mes próximo.

Los nuevos clubes

Los nuevos clubes que están en la vuelta y que irán a la B o la C, si se creara, son Cerrito, City Park, el club de Ciudad de la Costa que vuelve de la mano de entrenador Víctor Pellejero, Estudiantes de Plata, que es algo así como una deriva de Parque del Plata, Deportivo Maldonado y Cimarronas, que el año pasado estuvo en el ascenso en alianza con Villa Española. Albion también podría concretar una forma de participación.

Y además, cabe recordar, está el grueso de la divisional de ascenso del año pasado, o sea, Cerro, Rentistas San Jacinto, Boston River, Montevideo City Torque, Parque del Plata, Udelar, Plaza Colonia, Canadian, Rampla Juniors, Progreso y Juventud de Las Piedras.