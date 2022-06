Lavalleja - Barrio Olímpico no es un clásico. Durante el último lustro se han encumbrado como los clubes minuanos de mayor y más constante nivel competitivo en lo local e interdepartamental: aúnan a los mejores jugadores, se cruzan en definiciones, izan la bandera natal en otras tierras. En el trillar, se andan relojeando y juntan horas en los intercambios dialécticos del conversar futbolero de las sierras por esquinas, barras, calles. Han armado una folclórica disputa de las que signan a los tiempos: dos equipos que no son adversarios de siempre pero que marcan ciclos históricos por la vía de la competencia mutua.

La Copa Uruguay, derivación deportiva de una serie de contiendas políticas recientes en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y más de un siglo de impulsos para la descentralización de la competencia, comienza a edificar su historia desde lo semi inédito del cruzamiento capital-interior, pero con las lógicas de la puja comunitaria en alza: un Lavalleja - Barrio Olímpico en el estadio minuano es cosa de todos los días, con los nuevos marcos de un sueño mayor.

Diferencias

Frío absoluto. Cabeceando los 8°C que registra Weather en la primera entrada propuesta por Google, el cemento gélido del Teatro de las Sierras no entumece lo fogoso de dos hinchadas colmadas por los jóvenes. Mejor ni saber la sensación térmica sin el termómetro de las emociones.

Por barrio, tradición o moda -las tres-, una pila de menores de 23 o 24 años se enrolan en las causas de Barrio Olímpico y Lavalleja, dos clubes que juntan 16 títulos minuanos; son 11 de la Franja olímpica y cinco de los Tordos. Se han repartido tres de los últimos cinco campeonatos locales. En 2019, Lavalleja ganó la primera Copa Nacional de la historia del departamento un sábado y Barrio Olímpico jugó una final del país en la divisional B un domingo, a las horas, en Salto.

El plantel de Lavalleja es largo y virtuoso. La inversión económica que lo catapultó a privilegiadas instancias nacionales -gestión y juego mediante- se acentuó para esta temporada: a sus ya vastos recursos humanos, les anexó al goleador de la última Copa Nacional de Selecciones (Santiago Suárez), al mejor jugador de Maldonado (Eduardo Chocho) y a buena cantidad de figuras del resto de los equipos de Minas, como el experimentado Carlos Corbo y el calificado delantero solisense Lucas Espinosa, destacadísimos en la participación del combinado serrano subcampeón del interior.

Por la carga del calendario y a tres días de afrontar un duelo clave ante Juanicó por la Copa Nacional de Clubes, Gerardo Cano, entrenador albirrojo, optó por priorizar la competencia del tradicional certamen y rotó levemente a sus elementos. El resultado fue la composición de una alineación que probablemente sea superior a todas y cada una de las de la región, al menos.

Barrio Olímpico, de menor capacidad económica, plantel más acotado y dotado de menor calidad general -si bien se destaca en ese rubro entre los colectivos de la ciudad-, sostuvo la estructura usualmente titular en la primera rueda del torneo del interior, que lo sitúa en el primer lugar del grupo que comparte con Ituzaingó de San Rafael, Progreso de Estación Atlántida y Palermo de Rocha. Pablo Alonso, director técnico campeón del país con la selección de Lavalleja en 2009, ajustó algunas piezas respecto del empate 2-2 frente a Ituzaingó. Para estas citas, los márgenes de acción son escuetos, entre otros motivos, por la salida de algunos de sus más trascendentes valores al rival de turno. Los sucesos apuntalaron la rivalidad y reforzaron el costado visceral de la disputa. Algunas nociones del fundacional espíritu amateur aun se anidan en las afrentas comunitarias.

En lo previo, unanimidad: con los entreveros de un cruce de eliminación directa entre dos viejos y antipáticos rivales, con lo impensado siempre acechando, el favorito era Lavalleja, sin gris probable.

Frío Abierto

No se habían jugado 12 minutos cuando una efímera ofensiva de Lavalleja acabó con gol de Andrés Berrueta. Una vertical combinación entre Juan Manuel Martínez y Germán Fernández en la derecha culminó con el preciso zurdazo del legendario goleador minuano.

Los de Cano dominaron el juego. Sin brillar, generalmente poseyendo la pelota, se asentaron en campo rival e hicieron gala de la precisa dinámica que corrientemente desajusta a sus rivales. Con el pasar del minutero, Barrio Olímpico se fue tornando sólido desde su estructura defensiva organizada y, mientras propiciaba buen número de duelos en el mediocampo, halló una larga asistencia del lateral izquierdo Emanuel Hernández para el melense Valentín Martins, centrodelantero de la selección de Cerro Largo, corredor a espaldas ajenas, definidor ante Hernández con sutil toque.

La flecha emocional -potencialmente determinante en instancias de eliminación- se torció a favor del Picó Picó a los 43’, en la boca del túnel del sexagenario estadio.

El agite

“La aburre”, dice un veinteañero. Óscar Andrés Berrueta caza un centro de palomita e incrusta el útil contra un palo, entre dos defensores que desguarnecen ante la línea de gol. Al incorporarse, espera impávido cualquier saludo; no grita, no salta, no reza. “Le saca gracia”, tira el primero. Iban dos minutos del segundo tiempo. Con 41 años, Berrueta hace goles en casi todos los partidos de su vida.

Barrio Olímpico, atravesado por la complejidad, salteó sistemática y forzadamente la zona de habitual generación ofensiva e insistió con atacar directo. Martins, pujante y espigado ofensivo, se empachó de duelos con la imperial línea de tres de Joaquín Almeida, Mauricio Capricho y Carlitos Corbo. Una acción a balón parado facilitó la carga aérea de varios hombres que, tras dos impactantes atajadas de Hernández, delegaron en el central Fabián Gutiérrez el impulso del empate. En 55’, un puñado de franjeados profirió con toda euforia incontenibles gritos y el partido se encendió.

Lo que es

Con la noche inmersa en lo candente, la inmensa tribuna -que se hizo densa al centro, sin vallas y con hojas A4 orientando a los parciales a sus lados de bando- albergó ajetreos, interjecciones, insultos, coros. Contra la orilla, una enajenada joven franjeada no resistió el trajín agraviante, y en un acto de espontaneidad emocional y optimismo, zampó un gorro de lana hacia un jugador lavallejino que no se paraba a menos de 15 metros de distancia. La gravedad actuó y el hecho obsequió una dosis de jocosidad al frenetismo.

A la victoria de Lavalleja la cerró Santiago Suárez a los 70’. El treintaytresino, último goleador de la Copa Nacional de Selecciones, usufructuó un yerro defensivo concreto y cruzó un perfecto disparo contra el arco de Ciudad de Aiguá, la calle contigua. Tan simple. Sin grandilocuencias colectivas, los Tordos bajaron el telón con el valioso aporte de sus prominentes fichas y la experiente suficiencia en contextos de embrollo.

Contumaz, Barrio Olímpico empujó y lamentó un tiro al palo de Fabián Gutiérrez cerca del final. El aluvión emocional de la postrimería del juego no le resultó para empardar la ventaja que la capacidad efectiva de Lavalleja produjo y la abundancia de su plantel sostuvo. Sobre el final, los albirrojos dieron sitio a Gregorio Almeida y Lucas Espinosa, titulares en la selección, zaguero y delantero de primerísima talla nacional. Indicadores de potencia.

Lavalleja Fútbol Club, fundado el jueves 15 de abril de 1915 en la céntrica esquina de 18 de Julio y 25 de Mayo por la fusión de Central y Minas Fútbol Club, superó la fase preliminar de la Copa Uruguay y se cruzará con Atenas de San Carlos entre el 6 y el 20 de julio en la capital de las sierras. Ya varió el chip: antes, el domingo 26, irá a Juanicó para bregar en la Copa Nacional de Clubes, su torneo de referencia, el objetivo real de cualquiera de los 24 equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) que juegan el nóvel proyectado certamen de AUF. Son sueños nuevos.

Detalles

Copa AUF Uruguay - Fase Preliminar

Estadio: Juan Antonio Lavalleja de Minas

Árbitros: Sebastián Montenegro, Claudio Izzi y Tabaré Curbelo (Tala)

Barrio Olímpico (2): Pablo Alzogaray; Matías Píriz (74’ César Martínez), Emiliano Hernández, Erián Bonilla, Emanuel Hernández (53’ Fabián Gutiérrez); Jean Lucas Isarrualde, Agustín Trinidad (92’ Maicol Bitancurt), Facundo Salvarrey, Gabriel Chaine; Adrián Hernández (53’ Federico Espino), Valentín Martins. Entrenador: Pablo Alonso.

Lavalleja (3): Gastón Hernández; Joaquín Almeida, Mauricio Capricho, Carlos Corbo; Marcelo Martínez (46’ Santiago Suárez), Juan Manuel Martínez, Laureano Pérez (77’ Gregorio Almeida), Joaquín Cifuentes (46’ Jonathan Pérez), Eduardo Chocho (89’ Lucas Espinosa); Germán Fernández, Andrés Berrueta. Entrenador: Gerardo Cano.

Goles: 12’ Andrés Berrueta (L), 43’ Valentín Martins (B), 47’ Andrés Berrueta (L), 55’ Fabián Gutiérrez (B), 70’ Santiago Suárez (L)