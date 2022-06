Las goleadas siempre vienen bien y más si son en etapa de carga de ilusiones y expectativas: la selección uruguaya femenina, que llegó por tercera vez en la historia a jugar un partido internacional en el Estadio Centenario, venció con tremenda claridad a su similar boliviana. El 5-0 final refleja con cierta timidez la superioridad absoluta que produjeron las Celestes ante Bolivia.

Ya a los dos minutos de comenzado el partido fueron ganando. Una primera y bien armada jugada por derecha terminó en gol. Laura Felipe mandó una buena pelota hacia la línea final desde su posición de lateral, Cecilia Gómez corrió a capturarla, lo logró y envió un centro bajo que llegó justo para que Carito Birizamberri solo tuviera que poner su pierna zurda y mandarla al fondo del arco de la Colombes.

Todo empezaba bien y seguiría mejor en cuanto al resultado final que fue un 5-0 rotundo, aunque el éxito uruguayo disminuya en importancia en tanto el equipo visitante mostró claramente que está en su etapa de iniciación de la preparación –la entrenadora argentina firmó su contrato a comienzos de este mes- a exactamente quince días de comenzar su actuación en el Grupo A de la Copa colombiana.

Siempre al ataque

Uruguay siempre estuvo en posición de ataque y en esa situación favorable, por momento se abusó de enviar pelotas “fuerte y para adelante” sin acentuar las combinaciones al pie, cosa que estaba facilitada. Lo intentaron y muy bien Pamela, la capitana y Cecilia por la banda derecha, ayudadas por el buen criterio de Karol y Felipe acompañando con sencillez.

A los 25 llegó el previsible segundo gol: Bolivia no sabía atacar y Uruguay avanzaba en el terreno. Uno de los tantos excelentes tiros de esquina de Karol Bermúdez provocó que la golera Kimberley López y Yuditza Salvatierra se molestaran entre sí y la pelota derivó para adentro del arco propio: gol en contra provocado por el llegar y llegar de las uruguayas.

Y para seguir adelante con tranquilidad, la volante duraznense, Bermúdez, tomó un rebote tras tres ataques sucesivos y, desde lejos, sacó un tiro de los que ella acostumbra, aprovechando su excelente pegada. Golazo. 3-0 para el primer tiempo estaba muy bien. Lástima que el rival no exigiera más.

En el segundo tiempo todo siguió parecido Longo hizo entrar a la lateral zurda Ferradans de pique y luego aprovechó lo pactado. Seis cambios estaban autorizados y los hizo. Las que entraban se iban acomodando y mostraban lo suyo.

El show de Wendy

Al final, Wendy Carballo, la primera uruguaya en pasar a jugar en el exterior desde un equipo del interior (Arachanas de Melo), fue la última en entrar y cerrar el partido con un show interesante. Hizo dos goles tremendos –cuarto y quinto-, uno de chilena y otro con un bombazo de cabeza. Un regalo para los que estaban en la Olímpica en disputa con el frío que helaba. La delantera central pareció decirles: esto es para ustedes, se lo merecen.

En este primer partido no estuvieron a disposición Belén Aquino, que todavía no está a pleno de la lesión que tuvo en el Sudamericano Sub 20 de Chile, ni Ximena Velazco, que sufrió una sobrecarga muscular, ni la defensa Daiana Farías, que está saliendo del covid-19.

De ahora en más

El domingo a las 15 horas -un horario mucho más sensato- en el mismo escenario, se jugará la revancha. Y de ahí en más, con Venezuela en el objetivo, habrá que pulir todo lo que se pueda que siempre es mucho.

Vienen estimulantes combates futbolísticos para intentar llegar a la primera Copa del Mundo Femenina absoluta. La cita es en la ciudad colombiana de Armenia: el sábado 9 de julio debut con Venezuela, el 12 con Brasil la representación que ganó siete de las ocho ediciones ya jugadas, el 15 frente a las argentinas, y el 18 ante Perú.

Amistoso internacional en el Estadio Centenario.

Árbitras: Silvia Ríos, Adela Sánchez, Belén Clavijo, Nadia Fuques.

Uruguay 5: 13 Sofía Olivera; 4 Carina Felipe (72’ Rocío Martínez), 22 Sofía Ramondegui (65’ Lorena González), 2 Stephanie Lacoste, 7 Stephanie Tregartten (65’ Sindy Ramírez); 9 Pamela González, 5 Karol Bermúdez; 17 Cecilia Gómez (72’ Mariana Pion), 23 Zulma Daer (46’ Antonella Ferradans); 10 Carolina Birizamberri, 11 Esperanza Pizarro (72’ Wendy Carballo). Suplentes: Josefina Villanueva, Vanina Sburlati, Pilar González, Valentina Morales. DT: Ariel Longo

Bolivia 0: Kimberley López; Ríos, Sheila Anagua, Erika Salvatierra, Madelén Rojas, Yoselin Basualdo, Alejandra Vaquero, Ana Rojas, Alizia Bejarano, Sandoval, Mamani. DT: Rosana Gómez.