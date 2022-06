El equipo mexicano presentó a Jennifer Hermoso, la nueva gran incorporación del conjunto femenino, de una forma muy particular. Los Tuzos invitaron a varios hinchas a que intentarán adivinar quien era la nueva incorporación del club para lo que les fueron dando pistas.

“Es una estrella del fútbol europeo y figura histórica a nivel nacional e internacional”, comenzaron. Los seguidores fueron tratando adivinar, sugirieron que podría tratarse de Sergio Ramos, de Pique o de Lewandowski. “Ha ganado siete veces la liga española, ha ganado la champions league”, prosiguieron desde la institución. “Cristiano Ronaldo”, manifestaron los hinchas.

“Tiene seis copas en España y una en Francia”, respondió el club. “Ha jugado dos Copas mundiales” Las opciones se iban acabando; aparecieron los nombres de Neymar, Jordy Alba y Marcelo, pero en ningún momento manejaron la opción de que podría ser el de una jugadora.

“En cinco ocasiones se llevó el trofeo Pichichi”. Las dudas se incrementaron. “Fue el futbolista con más goles en la selección de su país”. Enseguida los participantes respondieron: “Suárez o Neymar”, y cuando la pista fue que “nadie ha anotado más goles en la historia del Barcelona”, todos coincidieron en que se trataba de Leonel Messi.

La intriga terminó entonces: “Bienvenida Jennifer Hermoso. El fútbol femenil es hermoso, para verlo hay que quitarse la venda de los ojos”, expresó el club.

“Iré a un sitio donde me valorarán muchísimo”, sostuvo la jugadora. La centrocampista y delantera española de 32 años es la máxima goleadora de la historia de la selección española. Además de los diversos logros obtenidos como las Ligas de España, Copa de la Reina, Copa de Francia, Liga de Campeones, la Champions League con el equipo culé, dónde es la goleadora histórica con 174 tantos, es considerada como una de las mejores jugadoras de fútbol del mundo por especialistas deportivos y varios medios de comunicación.

“Crecer es aprender a despedirse, la vida son momentos. Jugar en un estadio repleto, poder hacer un gol en el Camp Nou y levantar en alto nuestra primera Champions. También he pasado momentos muy malos, no os voy a mentir, pero todo eso me ha hecho saber quién, quién no, saber dónde y saber dónde no”, sostuvo la jugadora en un comunicado en el que se despidió del Barcelona.

El equipo blaugrana la despidió con un video: