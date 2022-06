A principio de abril se realizaron las elecciones de la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP). Con 629 votos, la lista ganadora fue la encabezada por Diego Scotti, quien presidirá el gremio hasta 2026. La lista restante, la 1950, encabezada por Andreé González, obtuvo 130 votos. Con ese escenario, la conformación de la nueva comisión directiva debe tener seis miembros de la lista ganadora y un cargo les corresponde a los perdedores. Hoy, a más de un mes de las elecciones, la directiva no ha sesionado de forma completa porque nadie de la lista 1950 ha asumido la responsabilidad de ocupar el lugar en minoría.

Pero el problema es más grande: la lista de González –en la que también estaban Mario Orta, Maximiliano Pereira, Walter Gargano, Enrique Peña, entre otros–, luego de conocer el resultado de la votación, denunció a la Mutual ante el Ministerio de Educación y Cultura por supuestas irregularidades durante las elecciones y solicitó intervenirla, irregularidades que la Mutual considera “falsas y sin fundamento”.

El martes la MUFP hizo público un comunicado en el que da cuenta de la situación. Fuentes consultadas por la diaria dijeron que lo que está sucediendo no le hace bien a la Mutual. Además, la denuncia no tuvo efecto porque no tiene “argumentos válidos” para ese procedimiento.

Hacerse cargo

La lista 1950 no ocupa su lugar. Según la comisión directiva de la Mutual, González fue convocado a la primera sesión, el 2 de mayo, pero el exzaguero que defendió a la selección de Venezuela no se presentó. Días después, González renunció al cargo.

En su afán por sesionar en plenitud, la Mutual solicitó a los restantes integrantes de la lista 1950 que resuelvan quién ocupará el cargo. Sin embargo, los siete titulares restantes solicitaron una licencia para no ocuparlo, licencia que, desde la Mutual y aferrándose a los estatutos, fue “erróneamente solicitada, porque para licenciarse el cargo debe asumirse previamente”. El último suplente de la lista 1950, Darío Larrosa, expresó su intención de asumir el cargo, pero “hasta entonces no lo ha hecho por no corresponder en el orden”, explicaron.

Los mandatarios actuales consideran que hay un “desinterés absoluto en la participación y reivindicación de nuestros derechos”, y que estas acciones no hacen más que dañar al gremio.