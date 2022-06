La ausencia de Gonzalo Chory Castro en el once titular de la visita seguramente no le pasó de ser percibida a Sergio Rochet. Su ex compañero fue el último en vencer su arco antes de que encadenara una larga racha de 619 minutos sin recibir goles en el campeonato local. De todas formas, la doble punta de River daba motivos para que el guardameta tricolor no sintiera demasiado alivio: Thiago Borbas complicó mucho a la defensa de Nacional en su anterior choque con su gran juego de espaldas y su capacidad asociativa. Por otro lado, Valentín Adamo se ganó la titularidad luego de un debut estelar en primera división el fin de semana pasado, en el que le convirtió dos goles a Cerrito.

Nacional vivió la previa del encuentro con una muy buena noticia, Liverpool empató con Fénix y le dejó abierta la posibilidad al tricolor de ganar y posicionarse en el primer lugar de la Tabla Anual. A eso se suma la muy buena victoria que logró frente a Defensor Sporting la fecha pasada. El encuentro tuvo muy buenos rendimientos de varios jugadores del bolso, Felipe Carballo, Camilo Cándido y Franco Fagúndez impulsaron el juego del equipo y permitieron que se sacara el mal sabor de boca del partido contra Danubio. Particularmente, Fagúndez se ganó lo que hace bastante tiempo merece: la titularidad. El juvenil siempre respondió cuando le dieron la oportunidad y probó que se complementa muy bien con Emmanuel Gigliotti.

Emmanuel Gigliotti y Diego Zabala, festejan luego del gol de Nacional a River Plate, el sábado 18 de junio en el Gran PArque Central.

El local se paró con un 3-5-2 en momento ofensivo que casi no pudo exhibir, sin pelota se posicionó 5-4-1 y le cedió a Nacional la pelota y su mitad de cancha sin presionar. Gustavo Chavo Díaz seguramente buscó aprovechar las usuales dificultades que tiene el tricolor para vulnerar a equipos que defienden en bloques bajos y lastimar de contragolpe. Sin embargo, en este encuentro Nacional se mostró mucho más paciente con la pelota y, sobre todo, mucho más criterioso en el último tercio.

Sin generar chances muy claras, cada avance ofensivo lastimó un poco más a la defensa del darsenero. Los explosivos arranques de Cándido por el costado izquierdo se sumaron al fino juego de Fagúndez, ideal para romper este tipo de defensas. Gigliotti fijó a los zagueros y el juvenil tricolor se colocó en el espacio entre las líneas de la defensa y del mediocampo, donde se movió para apoyar la subida de los laterales y de los centrocampistas.

Diego Zabala, de Nacional, luego de anotar un gol a River Plate, el sábado 18 de junio en el Gran Parque Central. Foto: Federico Gutiérrez

Era cuestión de tiempo: Fagúndez avisó con un par de oportunidades de gol, pero la diferencia la hizo con sus apoyos. Gigliotti la mandó a guardar luego de un centro perfecto de José Luís Rodríguez, que recibió la pelota de Fagúndez. 1-0 y justicia en el Gran Parque Central. Ninguno de los dos equipos cambió su planteo y así se fueron al descanso.

Desde el primer minuto de su salida al segundo tiempo, River Plate avisó que sus intenciones eran diferentes. El Chory a la cancha y la expectativa que siempre se genera en sus choques con Nacional. Pero lamentablemente para la visita, quedó solo en aviso. River se adelantó un poco para generar más peligro y el bolso lo mató con su esencia, con lo que le gusta: las transiciones ofensivas. Un cambio de frente brillante de Cándido para Diego Zabala tomó a la defensa de la visita descolocada. Zabala se fue cerrando y apenas tuvo ángulo sacó un precioso disparo colocado que Ichazo no pudo sacar: 2-0.

Momento espectacular para Cándido que sigue acumulando asistencias y peso ofensivo para su equipo, pero su partido no demoró en transformarse en un trago amargo. Dos amarillas hicieron que viera las duchas antes de tiempo y no pudiera consolidar su buena actuación.

Maximiliano Pereira, de River Plate y Camilo Cándido, de Nacional, el 18 de junio en el Gran Parque Central. Foto: Federico Gutiérrez

River intentó hacer pesar el hombre de más pero apenas se notó, Nacional siguió castigando de contragolpe. Así llegó el tercero y la tranquilidad. Gigliotti recibió y vio un boquete enorme en la defensa rival que Leandro Lozano atacó a gran velocidad. El delantero lo esperó, le cedió la pelota y el lateral puso cifras definitivas. Rochet sigue invicto y Nacional es líder de su grupo en el Intermedio y de la Tabla Anual.

Detalles

Torneo Intermedio - Fecha 2 Estadio: Gran Parque Central. Árbitros: Leodan González, Richard Trinidad, Ernesto Hartwig. Nacional (3): Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho (85´ Mathías Laborda), Nicolás Marichal, Leandro Lozano; Felipe Carballo (82´ Diego Rodríguez), Yonatan Rodríguez, Camilo Cándido, Diego Zavala (82´ Alfonso Trezza) ; Franco Fagúndez (68´ Alex Castro), Emanuel Gigliotti (82´ Juan Ignacio Ramírez). Entrenador: Pablo Repetto.

River Plate (0): Salvador Ichazo; Maximiliano Pereira (69´Agustín Chopitea), José Aja, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli, Walter Clar (69´ Mauricio Affonso); Marcos Montiel, Jonathan Urretaviscaya, Gonzalo Nápoli (45´ Gonzalo Castro); Valentin Adamo (45´ Matías Alfonso), Thiago Borbas. Entrenador: Gustavo Díaz.

Goles: 24´ Emmanuel Gigliotti, 55´ Diego Zabala, 79´ Leandro Lozano.

Expulsados: 67´ Camilo Cándido

Jugador del partido: Franco Fagúndez.