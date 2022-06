La temporada 2022 de fútbol femenino debe comprender el desarrollo de la 27ª edición del Campeonato Uruguayo, esa fortaleza del fútbol femenino uruguayo, con su vigencia continuada desde 1996.

Estuvo planteado el comienzo del Torneo Apertura para los últimos fines de semana de junio, pero la medida de postergación se ha ido imponiendo. Se anunció para el 18 y 19 de junio, luego para el 25 y 26 –el pasado fin de semana-. Finalmente, este martes 28 se comunicó la tercera postergación, otra vez por una semana.

En este caso no fue anunciado públicamente, pero se conoció por medio de una misiva dirigida a los “estimados delegados” por la Mesa Ejecutiva y la Comisión del Fútbol Femenino. Allí se dice a los representantes de los clubes que, “por motivos de orden jurídicos-administrativos, nos vemos en la necesidad de suspender los Consejos de Liga de Sub 14, Sub 16 y Sub 19 [...] así como postergar el inicio de la liga en categorías juveniles y mayores Primera División por una semana”.

El punto de conflicto

El Torneo de Primera estaba planteado para esta temporada con un formato distinto a las últimas ediciones, ya que se volvería a la disputa con torneos Apertura y Clausura. Incluso el fixture fue sorteado el 13 de junio y la primera fecha marcaba los partidos Fénix-Atenas, Defensor Sporting-River Plate, Náutico-Liverpool, Danubio-Peñarol y Nacional- Wanderers.

Algunos clubes –Boston River, principalmente- cuestionaron la resolución de mantener a Danubio en Primera, aunque había perdido la categoría en cancha. Este mismo club, que estuvo en los primeros puestos del torneo de ascenso -detrás de Wanderers, el renunciante San José, Cerro, San Jacinto Rentistas y Montevideo City Torque-, se propuso para ir a Primera en lugar de Danubio.

Al mismo tiempo, el torneo iba a comenzar el fin de semana próximo con Nacional y Peñarol sin muchas de sus mejores jugadoras, ya que son los únicos clubes locales que tienen integrantes en la selección, cinco Peñarol (Sburlati, Ramondegui, Velazco, Aquino y Carballo) y cuatro Nacional (Villanueva, Ferradans, Rocío Martínez y Cecilia Gómez).

Esas jugadoras ya no podrían jugar en tanto la selección practica hasta el sábado en el Complejo Celeste y, luego, entrenarán el lunes 4 de julio y concentrarán para iniciar el viaje hacia Colombia, vía Buenos Aires, el martes 5, temprano en la mañana.

Ya estaba resuelto y comunicado que el Torneo Apertura no se detendría por compromisos de la Selección Nacional a diferencia de años anteriores. Esa decisión tenía un agregado: aquellas instituciones que aportaran cuatro o más futbolistas a la selección podrían adelantar o postergar sus partidos.