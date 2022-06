La selección uruguaya se sigue preparando en el remate de este ciclo de observación y ajustes. El martes lo hizo en forma vespertina después de cumplir su promesa de unir el Centenario con el Complejo Celeste en bicicleta y caminata, miércoles y jueves los entrenamientos serán matutinos, mientras que el viernes practicarán en doble horario con la idea de quedar concentrados para el paradójico partido de despedida: Uruguay aún no tiene rival.

Es cierto: todo está siendo desprolijo, por lo menos en la línea habitual de las actuaciones que conciernen a la selección nacional y sus partidos amistosos. El seleccionado de Diego Alonso tenía pactadas tres pruebas en diez días, y dos ya se cumplieron: el magnífico triunfo frente a México 3-0 y el empate con Estados Unidos 0-0. El tercer partido será, si se juega, el último en Uruguay antes de Catar 2022, y por mucho tiempo estuvo confirmado que el rival sería Jamaica. Tan confirmado estaba que se presentó la operativa comercial para la venta anticipada de entradas para el partido con los jamaiquinos. No sólo que eso no sucederá, sino que hubo contactos con la mundialista selección de Irán que no prosperaron por problemas de documentación, mientras que este martes la opción que se dio como confirmada, que era jugar con Zambia, también se cayó: la selección africana desistió de viajar a Uruguay por problemas de visado en la escala en Argentina y por las largas horas de viaje hasta llegar a Montevideo.

Desde el punto de vista futbolístico, que la celeste no tenga como rival de prueba a una selección africana es una lástima, sobre todo pensando en Ghana, integrante del grupo celeste en Catar 2022, y en tener enfrentamientos contra estilos de juego que se pueden parecer, más físicos y con mucho despliegue y velocidad.

Pasos a seguir

El consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) intentará resolver la situación este miércoles. la diaria no pudo obtener nombres de los posibles rivales y parece lógico, después de que todos los anuncios anteriores no prosperaran. El abanico de posibilidades incluye selecciones de Centroamérica, África y Asia. Es necesario resolver el tema este miércoles para encontrar un equipo que pueda venir a Uruguay en tiempo y forma.

En los casos de la Concacaf y de la Confederación Africana de Fútbol, encontrar contrincante es una tómbola. Ambas federaciones están disputando sus respectivos torneos: la Liga de Naciones en Centro y Norteamérica, y la Copa de Naciones en África, por lo que la mayoría de las selecciones o no están disponibles o tienen difícil la llegada a Montevideo.

Lo otro que sucede cuando se corre de atrás es que los demás están ocupados: hay partidos internacionales acordados prácticamente todos los días, desde este miércoles y hasta el final de esta fecha FIFA. Observando las selecciones que están cerca, Venezuela juega el jueves con Arabia Saudita, Paraguay lo hace el viernes con Corea del Sur y Chile el mismo día se mide con Túnez, Ecuador lo hará el sábado con Cabo Verde, y, mirando más lejos, como si fuera poco, los europeos están con su Liga de Naciones y sólo se atienden entre ellos. Un dilema.

Tampoco se pudo confirmar la cancelación del partido de despedida en esta instancia, pero es una posibilidad latente. La otra opción es hacer una especie de fiesta en el Centenario, en la que los jugadores celestes hagan una especie de práctica abierta para que el público pueda presenciarla.

En el caso de que no aparezca una solución, los jugadores entrenarán durante lo que queda de la semana en el Complejo Celeste y después serán liberados.