Peñarol sigue buscando refuerzos. El campeón uruguayo no ha tenido un buen comienzo de año y, de cara al Torneo Clausura, ya casi sin chances en el Intermedio, el aurinegro quiere fortalecer el plantel para poder pelear el título.

Novedades ya hubo, porque en Peñarol se anunciaron las contrataciones de Nicolás Milesi, ex Montevideo City Torque, y de Kevin Méndez, hombre nacido en las inferiores del carbonero que venía jugando en Defensor Sporting. Si bien son dos jugadores muy interesantes para la dinámica de la mitad de la cancha, los de Mauricio Larriera van por más y están cerca de fichar a Brian Lozano.

Para que el extremo uruguayo vuelva al fútbol local se necesitan algunas instancias: su club, el Santos Laguna, tiene la voluntad de cederlo sin cobrar, pero no le pagará el salario, o sea que Peñarol se debe hacer cargo de eso. Como el sueldo de Lozano es muy alto y el aurinegro no puede pagarle el 100%, jugador y club deben llegar a un acuerdo para que el pase finalmente suceda. Lozano, en ese sentido, está dispuesto a resignar parte de su salario para poder jugar en Peñarol.

Según fuentes mirasoles consultadas por la diaria, el préstamo se hará entre miércoles y jueves.

Dale música

La vuelta de Kevin Méndez fue oficializada este martes. Peñarol lo hizo con un video del grupo The La Planta. “Feliz, emocionado, entusiasmado y agradecido por esta oportunidad. Gracias al club por abrirme las puertas nuevamente”, dijo el volante luego de firmar el contrato.

Méndez, de 26 años y nacido en Trinidad, Flores, hizo las juveniles en Peñarol, desde donde fue citado a las selecciones uruguayas sub 17 y sub 20. Luego de haber integrado el plantel mayor en el final de 2013 y el comienzo de 2014, cuando practicó bajo la égida de Jorge Fossati, Méndez no llegó a debutar: fue transferido a la Roma como joven promesa.

El periplo en el fútbol extranjero tuvo de todo: jugó cedido en dos clubes italianos, Perugia y Viterbese, y en el equipo suizo Lausanne Sport. Luego de terminar el vínculo con la Roma, Méndez militó en el Karpaty Lviv ucraniano. Su resurgir fue en el retorno al fútbol uruguayo. Méndez fue contratado por Defensor Sporting, con el que volvió a su mejor nivel y logró el ascenso con los violetas.