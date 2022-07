Peñarol sigue sin poder ganar y está quinto en la tabla Anual, diez puntos atrás de Nacional y a nueve de Liverpool, y como Boston River y Wanderers también están arriba, hoy por hoy los aurinegros están fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

La mala racha del aurinegro parece interminable, aunque se ilusionó con un cierre perfecto: gol en el último minuto de juego que el VAR terminó anulando por fuera de juego. Antes, además, había tenido un penal a favor, que no terminó siendo porque el árbitro se rectificó, también VAR mediante.

Ya en la previa Peñarol llegó a la cuarta fecha del Torneo Intermedio con malas noticias: las ausencias de Walter Gargano por sinovitis en la rodilla y de Ramón Arias, que se encuentra con una distensión muscular y además aprovechó para realizarse una intervención quirúrgica en el tabique nasal por un codazo recibido en el partido ante Liverpool. Tampoco fue de la partida Kevin Dawson por problemas estomacales.

Como nuevo en el mirasol, volvió Lucas Viatri y permaneció en el banco hasta el segundo tiempo. También estuvieron como suplentes Pablo López, juvenil que debutó recientemente, y su compañero Matías González, campeón de la Libertadores sub 20.

Pensando en el futuro, urgido por los resultados y con el Clausura como chance primera para tratar de pelear el Campeonato Uruguayo, Peñarol se está reforzando: las caras nuevas del conjunto de Mauricio Larriera son Yonatthan Rak, el zaguero de 28 años que proviene del fútbol mexicano y que ya se sumó a entrenar con el equipo, Nicolás Milesi, libre de Torque, y Kevin Méndez, el mediocampista de 26 años ex Defensor, quien vuelve al manya luego de un tiempo. Además, Ignacio Ruglio aseguró que Peñarol contratará cuatro o cinco jugadores más.

No poder ganar

En la cancha se vio a un Peñarol ofensivo, que buscó el gol desde el primer momento, con más opciones que Fénix, quien no pudo desplegar un juego de ataque fluido, sobre todo en la primera parte.

Vale sumar chances de gol para clarificar la superioridad del carbonero: en el primer tiempo, los espectadores se ilusionaron con el grito de gol cuando la pelota se perdió apenas afuera con un tiro de Pablo Ceppelini que pegó en el palo; Nicolás Rossi tuvo un tiro cruzado que pasó cerca; a Ruben Bentancourt le tapó una el arquero Agustín Requena, quien también hizo lo mismo ante otro tiro de Rossi. Requena, ya en el primer tiempo, era figura de Fénix y responsable del cero en su arco.

En el segundo tiempo vinieron las polémicas. El árbitro Andrés Matonte cobró penal tras una supuesta falta de Andrés Barboza a Sergio Núñez y echó al zaguero de Fénix, pero tras el chequeo del VAR deshizo esa acción por previo agarrón de Núñez a su marcador. Además, por obvias razones, invalidó la tarjeta roja y Barboza siguió en cancha.

Cuando parecía que el partido se iba en empate sin goles, con la hinchada carbonera ofuscada y con una nueva decepción a flor de piel, tras un centro desde la derecha, Agustín da Silveira se encontró con el rebote de Requena y mandó la pelota a guardar. La alegría duró muy poco: el VAR confirmó la posición adelantada del zaguero de Peñarol y lo que era dejó de ser: el partido se fue sin emociones de gol.

Ser responsable

Al finalizar el partido habló el DT aurinegro. Larriera dijo que le “duele muchísimo perder tantos puntos” y que no ganar le saca posibilidades: “Nos estamos alejando, ¿y esto a qué nos va a llevar? A ganar el Clausura, que son 15 partidos, semifinal y final, está en todos nosotros conformar un equipo que pueda ser superior a los rivales, que pueda hacer goles, que es la gran carencia que tenemos”.

A propósito de los malos resultados y de las posibles contrataciones para revertir la situación, Larriera habló con cautela: “No me adelanto, ni me acelero, ni me pongo impaciente porque todavía quedan muchos puntos importantes. Hay que apuntar a la jerarquía y a la calidad del trabajo, que me toca exclusivamente a mí y a mi cuerpo técnico. El plantel que tenemos está dando todo; si no dan más es porque no hay más, pero desde el punto de vista de la actitud están dando todo”.

Detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Andrés Matonte, Nicolás Tarán, Hector Portillo.

Peñarol (0): Neto Volpi; Matias Aguirregaray, Agustin Da Silveira, Hernán Menose, Juan Ramos; Damian Musto (87’ Máximo Alonso) Agustin Alvarez Wallace, Ignacio Laquintana, Pablo Cepellini, Nicolás Rossi (71’ Sergio Nuñez) y Ruben Bentancourt (63’ Lucas Viatri) e Ignacio Laqintana. Entrenador: Mauricio Larriera.

Fénix (0): Agustín Requena; Juan Alvez, Andrés Barboza, Guillermo Pereira; Ignacio Sosa (80’ Agustín Amado), Roberto Fernández, Andrés Schetino, Agustín Alfaro (46’ Camilo Nuñez); Fabián Estoyanoff (65’ Gonzalo VEga), Gustavo Viera, Mariano Nichele (46’ Ignacio Pereira). Entrenador: Ignacio Pallas.