Apareció Darwin Núñez. EL fichaje más caro del Liverpool inglés en este verano europeo estaba siendo criticado por sus actuaciones sin goles en los últimos partidos amistosos. Sin embargo, cada vez que su entrenador o alguno de sus compañeros dieron declaraciones coincidieron en que los goles de Darwin Núñez eran cuestión de tiempo y de adaptarse al sistema de juego.

Y fue este jueves, entonces, que lo que tanto le pidieron lo hizo por partida cuádruple: el delantero entró para el segundo tiempo del partido Liverpool-Leipzig en el Red Bull Arena y se despachó convirtiendo al minuto de haber ingresado, a los 50, a los 66 y en último en la hora.

El resultado final fue de 5-0 para los ingleses. El primer gol del partido fue hecho por el egipcio Mohamed Salah.

Jürgen Klopp se deshizo en elogios para el delantero ex Peñarol, Almería (España) y Benfica (Portugal): “ha sido una noche perfecta para él. Siempre pensamos que, si pagas mucho dinero, los jugadores no sienten presión o lo que sea. Pero la verdad es que todos son seres humanos completamente normales. Esta generación de jugadores lee las redes sociales, lo cual no es realmente inteligente, pero lo hacen. De repente tienes prisa, apuro en lograr destacar y ese tipo de cosas. Obviamente, es la mejor manera de detener todas estas discusiones”, dijo el alemán, refiriéndose a los cuatro goles de Núñez. “Es un delantero diferente al que tenemos o al que teníamos, pero lo principal es que es muy bueno”, cerró Kloop.