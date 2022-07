La verdadera identidad de quien fue cuatro veces medallista de oro en carreras de larga distancia se hizo pública a través de un documental de la BBC, en el que se explica que no llegó a Reino Unido cuando era niño con su madre y hermanos para vivir con su padre, sino que nació en Somalilandia y fue traficado cuando tenía nueve años por un extraño que, según afirma, lo obligó a la servidumbre doméstica, según expuso esta mañana The Telegraph.

“Mo Farah no es mi nombre real y la historia de mi vida era falsa”. El atleta Hussein Abdi Kahin contó cuál es su verdadera identidad.

“El nombre de Mohamed Farah se lo robaron a otro niño y lo usaron para crear un pasaporte falso”, explicó quien fue rescatado después de confiar en un profesor de educación física que había descubierto su talento y que también lo ayudó a solicitar la ciudadanía británica con su nombre falso.

“Me estoy arriesgando mucho al contarle al mundo mi historia”, dijo. “Es un secreto que he estado ocultando desde que era un niño. La verdad es que no soy quien crees que soy”, contó a The Telegraph.

“A pesar de lo que dije en el pasado, mis padres nunca vivieron en Reino Unido. Cuando tenía cuatro años, mi padre murió en la guerra civil. Me separaron de mi madre y me llevaron ilegalmente a Reino Unido con el nombre de otro niño llamado Mo Farah”, dijo al periódico británico.

Sir Mo dijo que había decidido contar su historia porque ya no podía “bloquear” la realidad de lo que le sucedió.

Tras la muerte de su padre en 1987, Sir Mo y su gemelo, Hassan, fueron enviados por su madre a vivir con un tío en Yibuti por su propia seguridad. Sir Mo dijo que recordaba a una mujer que visitó la casa varias veces para observarlo. Le dijeron que ella lo llevaría a Europa a vivir con unos parientes y también le explicaron que pasaría a llamarse Mohamed.

Al llegar a Reino Unido, el esposo de la mujer los recibió en el aeropuerto y fueron a una casa en Hounslow, al oeste de Londres.

“Tenía los datos de contacto de mis familiares escritos en un papel, pero la señora me lo quitó y justo enfrente de mí lo rompió y lo tiró a la basura, y en ese momento supe que estaba en problemas”, sostuvo Sir Mo.

“Si quería comer tenía que cuidar a esos niños, bañarlos, cocinar para ellos, limpiar para ellos, y ella decía: ‘Si alguna vez quieres volver a ver a tu familia, no digas nada o te llevarán’”, contó.

Farah fue a la escuela secundaria en Feltham Community College, donde le contó su situación y su verdadera identidad a su profesor de Educación Física, Alan Watkinson.

“La escuela informó a los servicios sociales y Sir Mo fue colocado con Kinsi Farah, la madre de un amigo de la escuela. Permaneció con ella durante siete años y dijo que era feliz allí”, sostuvo.

Según el periódico, cuando Farah tenía 14 años y era un atleta prometedor, fue seleccionado para representar a las escuelas de inglés en Europa y necesitaba documentación para viajar al extranjero. Entonces Watkinson se acercó al Ministerio del Interior para asegurarle la ciudadanía a nombre de “Mohamed Farah”.

Según The Telegraph, en el documental, Sir Mo y su esposa, Tania, consultan a abogados que les dicen que podría ser despojado de su nacionalidad porque la ciudadanía se obtuvo mediante fraude. Sin embargo, agregan que el riesgo se reduce porque fue traficado a Reino Unido.

Sir Mo pudo volver a reunirse con su verdadera familia en el año 2000. Al aparecer en la televisión fue reconocido por miembros de la comunidad somalí, quienes contactaron a su madre, Aisha.

The Telegraph indica que la BBC dijo que se acercó a la mujer que trajo a Farah a Reino Unido para que diera su versión pero no respondió, y que la guía del Ministerio del Interior asume que un niño no es cómplice en obtener la ciudadanía por engaño. Un portavoz dijo: “No se tomará ninguna medida contra Sir Mo”.