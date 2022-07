Por primera vez con 32 participantes, la Copa del Mundo de 2023 ampliará los cupos de todas las Confederaciones de FIFA. En la Copa América que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no sólo se luchará por el título, sino para encontrar lugares en el próximo mundial. Y, en ese asunto, en esta “generosa” novena edición, existe una suma considerable de “premios”: tres cupos directos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 y el premio consuelo de dos cupos para una eliminatoria intercontinental (“repechaje”, le dice la FIFA), que otorgará tres lugares más a disputarse entre diez selecciones. Eso sucederá en Nueva Zelanda del 17 al 23 de febrero del año próximo.

La novena edición de la Copa Mundial Femenina será la primera en otorgar esas tres plazas extra. El avance que se ha ido produciendo en el número de participantes en las Copas del Mundo femeninas es reflejo del desarrollo de la modalidad en la mayoría de los países. Existe un crecimiento incesante en cantidad y calidad del fútbol femenino mundial.

Veamos ese devenir siempre en aumento. Antes del torneo que tendrá lugar a partir del 20 de julio de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, se disputaron dos ediciones con 24 selecciones, Canadá 2015 y Francia 2019. En las cuatro ediciones anteriores se compitió con 16 selecciones. Eso sucedió en Estados Unidos 1999 y 2003, China 2007 y Alemania 2011. Las dos primeras ediciones tuvieron sólo 12 participantes, en el debut en China 1991 y Suecia 1995. En esos tiempos previos a 1996, el fútbol femenino uruguayo estaba en una etapa incipiente, sin torneos ni organizaciones duraderas, con equipos de jugadoras heroicas, pero que lejos estaban de imaginarse competir dentro del ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo que fue realidad recién en el año fundacional de 1996.

Zulma Daer, Sindy Ramírez, Carolina Birizamberri, Stephanie Lacoste y Mariana Pion, durante un entrenamiento, el 21 de junio, en el Complejo Deportivo Enrique Castro. Foto: Alessandro Maradei

Y ahora, la Copa América de Colombia

Será un torneo especial porque la mitad de las diez selecciones participantes tendrán un premio. Tres irán directo al torneo oceánico y dos ganarán derecho al Repechaje Intercontinental que se acaba de fijar en las ciudades neozelandesas de Hamilton y Auckland.

El grupo A comienza el viernes 8 con los partidos Bolivia-Ecuador y Colombia-Paraguay, a las 18.00 y 21.00 (hora uruguaya), respectivamente, ambos en Cali, donde tendrán lugar todos los partidos de ese grupo. Chile, el restante equipo, debutará ante Paraguay el lunes 11.

Las celestes integran el grupo B, y tendrán la fecha libre en la última etapa. Ese grupo jugará todos los partidos en la ciudad de Armenia y las nuestras debutarán ante Venezuela el sábado a las 18.00 hora uruguaya (16.00 de Colombia). En esa jornada el partido de fondo será el muy atractivo Brasil-Argentina a las 21.00.

Uruguay completará su actuación con los partidos ante Brasil el martes 12 a las 18.00; ante Argentina, el viernes 15 otra vez a las 18.00 hora uruguaya; y culminará su actuación en el grupo enfrentando a Perú –a priori el más débil– el lunes 18 a las 21.00, siendo fondistas de Venezuela-Brasil. En la última etapa se medirán Brasil-Perú y Venezuela-Argentina.

A esta altura debemos recordar que el entrenador uruguayo, Ariel Longo, esbozó, en una conferencia de prensa posterior a las goleadas ante Bolivia en el Centenario, que ante Brasil pondría un equipo alternativo, con lo que insinuaba que reservaría a algunas jugadoras para los encuentros con argentinas y peruanas.

Otros premios

Habrá otros estímulos en la Copa América aparte de la clasificatoria mundialista: también se disputarán clasificatorias para los Juegos Olímpicos París 2024, a desarrollarse en la capital francesa entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024. Clasificarán las primeras y segundas de la Copa América.

Y quienes ocupen la tercera, cuarta y quinta ubicación clasificarán de manera directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, para los que Chile se encuentra ya clasificado por ser país organizador. En caso de que la selección chilena se ubique en una de estas posiciones, la ubicada inmediatamente después será la que ocupe su lugar.

Fue en diciembre de 2020 cuando la Conmebol anunció que la Copa América Femenina se jugaría cada dos años a partir de la edición de 2022, medida muy tardía pero importantísima.​

Al comenzar, ya en la próxima edición que se jugará en 2024, las disputas de Copa América cada dos años en vez de la ridícula disputa cada cuatro años que rigió por más de dos décadas, seguramente se separen las clasificatorias. En una, por ejemplo, se haría la clasificatoria para la Copa del Mundo, y en la siguiente las clasificatorias de Juegos Olímpicos y Panamericanos.

Entrenamiento en el Complejo Deportivo Enrique Castro, el 21 de junio. Foto: Alessandro Maradei

Lo que espera a las uruguayas en Colombia

En cuanto a resultados, nadie sabe. En la apariencia primera el rival más flojo será Perú, y el que será muy difícil, cualquiera lo sabe, es Brasil. La suerte celeste está en el primer partido ante Venezuela y en el tercero frente a las argentinas, con quienes se ha ganado y se ha perdido en los últimos años –aunque, es evidente, resulta un rival temible–.

Todo puede pasar. Uruguay va con la mejor preparación de su historia. Tiene el mismo entrenador desde 2015 ya con la experiencia de una Copa América. Las dirigidas por Longo llegan a esta competencia con 12 partidos de preparación realizados en las diferentes fechas FIFA que se jugaron desde 2021. Nunca pasó nada ni cercano en las otras ediciones. Hay un proceso hecho que nada asegura pero que mucho posibilita.

Varias jugadoras ya participaron en la instancia de 2018 en Chile, que no fue buena. Las goleras Sofía Olivera y Josefina Villanueva, para empezar. También las defensas Carina Felipe, Stephanie Tregartten y Daiana Farías; las mediocampistas Pamela González –capitana y referente del grupo– Ximena Velazco y Sindy Ramírez. Son ocho jugadoras que hablan de una continuidad de varios años. El mayor aporte, ahora, viene de las que llegan a la selección absoluta a posteriori de actuaciones en procesos juveniles. Destaquemos, entre ellas, a la excelente volante duraznense Karol Bermúdez y a la ascendente volante derecha Cecilia Gómez. Además, están las jóvenes Pilar González y Rocío Martínez, y las brillantes delanteras Esperanza Pizarro y Belén Aquino, aunque ambas llegan con problemas físicos (a Pizarro le detectaron covid-19, sin síntomas, justo antes de partir el martes hacia Colombia, lo que le impidió viajar con el resto del plantel, mientras que Aquino no ha podido entrenar a pleno por la lesión que le produjeron en el sub 20 pasado), más la potente delantera Wendy Carballo, que viene de una temporada en Brasil.

Tendrán rivales bravos: lo es Venezuela, con largos procesos en categorías juveniles que, aunque inconsecuentes, han dado muchos valores a la selección mayor. Ni que hablar de Brasil y una Argentina en ascenso. Si las uruguayas pasan a la fase final, será un notable logro. Si terminan en el tercer lugar deberán verse con las terceras del otro grupo, que es de buena calidad, pero, globalmente, muy menor a la del otro grupo (Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia).

Como se juega

Primero y segundo de cada grupo jugarán las semifinales. Los terceros de cada grupo disputarán un partido entre sí por el quinto puesto. Dicha posición brinda una plaza para el Repechaje Intercontinental.

El campeón clasifica a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos. El vicecampeón clasifica al Mundial y a los Juegos Olímpicos. El tercero clasifica al Mundial y a los Juegos Panamericanos. El cuarto y el quinto clasifican al Repechaje Intercontinental para el Mundial y a los Juegos Panamericanos. Y, finalmente, si la selección de Chile se ubica entre el puesto tercero y quinto, la selección que quede en la sexta posición clasificará a los Juegos Panamericanos de Santiago.

Rocío Martínez y Wendy Carballo, de Uruguay, durante un partido amistoso con Bolivia, el 26 de junio, en el estadio Centenario, en Montevideo. Foto: Ernesto Ryan

La delegación celeste ya está en la ciudad de Armenia, adonde llegó el miércoles pasado el mediodía, luego de un día y medio de viaje, ya que salieron de Montevideo a las 7.00 del martes. El martes fueron por vía marítima hacia Buenos Aires, y desde allí volaron hacia Bogotá haciendo luego el trayecto hasta Armenia también en avión.

Jugarán todos los partidos del grupo B en el estadio Centenario de Armenia.

Los partidos podrán verse por AUF TV y DirectTV.

Plantel celeste Josefina Villanueva (Nacional) Stephanie Lacoste (Real Oviedo, España) Daiana Farías (Racing Power, Portugal) Laura Felipe (River, Argentina) Karol Bermúdez* (A. Mineiro, Brasil) Sindy Ramírez (San Lorenzo, Argentina) Stephanie Tregartten (Ceibal, Salto) Ximena Velazco (Peñarol) Pamela González (Granada, España) Carolina Birizamberri (River, Argentina) Esperanza Pizarro* (Santa Teresa, España) Vanina Sburlati* (Peñarol) Sofía Olivera (UAI Urquiza, Argentina) Pilar González* (Peñarol) Rocío Martínez* (Nacional) Lorena González (libre) Cecilia Gómez* (Nacional) Mariana Pion (Libertad Limpeño, Paraguay) Wendy Carballo* (Peñarol) Luciana Gómez* (A. Mineiro, Brasil) Belén Aquino* (Peñarol) Sofía Ramondegui* (Peñarol) Zulma Daer* (Arachanas, Melo) *Jugarán su primera Copa América. Staff y cuerpo técnico

Entrenador: Ariel Longo

Asistente: Graciela Barboza

Preparadores físicos: Daniel Castro y Florencia Silva

Entrenador de arqueras: Carlos Pinasco

Doctora: Karina Olivara

Kinesiólogas: Karina Schwarzwald y Patricia Álvarez

Utileros: Maximiliano Vivanco y Fernando Noble

Nutricionista: Florencia Pena

Prensa: Federico Barreiro

Gerente: Santiago Lacava

Jefa de delegación: Mariana Fernández

Viernes 8

Comienza Copa América

Hora uruguaya (dos menos en Colombia)

Partidos del grupo A, en Cali:

18.00 Bolivia-Ecuador

21.00 Colombia-Paraguay

Libre: Chile

Sábado 9

Debuta Uruguay

Partidos del grupo B, en Armenia:

18.00 Uruguay-Venezuela

21.00 Brasil-Argentina

Libre: Perú.