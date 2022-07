Diego García aparece como posible incorporación para Nacional. El volante, ex Juventud de Las Piedras y Tacuarembó FC, y con buenos rendimientos en el fútbol argentino, recientemente rescindió contrato con Patronato y su condición de jugador libre es tentadora para contratarlo sin pagar su ficha ni un préstamo de cesión.

Lejos de ser un tema sólo para el período de pases, la posible contratación de García cobró protagonismo porque el jugador tiene una denuncia por abuso sexual en Argentina. Hace algunos días se determinó que el jugador será pasado a juicio oral por este caso, al que deberá asistir en La Plata, denuncia que hizo en 2021 una jugadora de hockey de Estudiantes, equipo donde García se desempeñó como futbolista.

A pesar de esto, esta semana se supo que dirigentes de Nacional están interesados en contratar al jugador. El uruguayo obtuvo permiso por el actual juez a cargo de su causa para salir del país. Mismo permiso que le otorgó el equipo dueño de su pase, Estudiantes de La Plata.

La mañana de este domingo Los Céspedes amanecieron intervenidos con un grafiti que decía “fuera violadores del club”. La pintada fue hecha por un hincha tricolor, quien habló públicamente y explicó que lo hizo en referencia a la llegada del salteño. “Como hincha de Nacional, no quiero a jugadores con causas abiertas por violación”, declaró en Punto penal el hincha que escribió la frase en el portón de ingreso del recinto tricolor.

El vicepresidente del conjunto albo, Alejandro Balbi, habló en el mismo programa y sostuvo que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que tiene una causa abierta en La Plata. Quizás lo políticamente correcto es no meternos en un problema; Diego García es tan inocente como yo”.

Quienes se manifestaron fueron los socios y socias. Un grupo de ellos hizo una carta donde instan a firmar para que la incorporación de García no se realice. “Las abajo firmantes queremos expresar nuestra indignación frente a la eventual incorporación a nuestro plantel de primera de un jugador denunciado por violación. Consideramos que el Club debe ser contundente en el rechazo a estas conductas por parte de sus jugadores y que no hay ningún argumento deportivo que justifique la vinculación contractual de alguien que transita un juicio de estas características. Entendemos que este momento de unión entre el plantel, cuerpo técnico y la hinchada, tirando todos y todas para el mismo lado, en momentos tan decisivos deportivamente, no puede verse empañado por una decisión como esta”, dice el documento.

Además hubo otro grupo de simpatizantes tricolores que emitieron un comunicado a la opinión pública, donde expresan su “indignación frente a la eventual incorporación a nuestro plantel masculino de primera de un jugador denunciado por violación”, dice parte del comunicado, donde también instan al club a rechazar esas conductas por parte de sus jugadores.