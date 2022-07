El desarrollo inicial de la Copa AUF Uruguay es sin dudas un hito histórico para el deporte y para nuestra sociedad. Su desarrollo, su praxis, sus problemas y sus éxitos seguirán haciendo perfectible el evento, pero su realización es ya una enorme marca en un camino necesario.

En su apreciación como espectáculo de cercanía y de aproximación al club, al barrio o al pueblo, está funcionando tal y como se esperaba. Es una proyección más allá de la competencia, con una jerarquización en cada instancia de acción tanto para los protagonistas directos, los clubes y sus deportistas, como para los aficionados.

Falta, claro está que falta y que se puede mejorar para ediciones futuras, pero es preferible este imperfecto punto de arranque a que el proyecto y su justa ejecución se relegaran. De futuro, y con una presupuestación ligeramente mayor que se podrá financiar, habrá que sumar unos partidos más para que todos los departamentos y todos los sectores participen. Con nueve partidos más entre los campeones departamentales, no habría departamentos sin participación.

Divulgar más y mejor

Por ser la primera vez, y sin contar con la herramienta de su divulgación masiva por televisión, el campeonato, del que recién se han jugado 12 de los 77 partidos diagramados, no ha logrado su extensión global y abierta.

En los tiempos en que vivimos, este tipo de eventos y espectáculos que se inician precisan machaque informativo y generación de masa crítica que lo ponga en el día a día. El inicio y el desarrollo de un nuevo campeonato siempre impone novedades, situaciones a entender y nuevas realidades. Cuando ese campeonato es el que incluye más participantes y más partidos de la historia del fútbol institucionalizado de Uruguay, esas situaciones se multiplican y van apareciendo a medida que la competencia se desarrolla.

Es el caso de la Copa Uruguay, con sus 76 clubes de 29 ciudades y sus 77 partidos, en la que donde debutarán 40 nuevos clubes de 25 poblaciones durante tres semanas. Entrevera, claro. El mayor problema, frente a tantos clubes y tantos partidos, es la ausencia de imagen. No ha habido televisación de ningún partido, y eso hace que el nivel de percepción masivo de esta gran competencia aún esté en latencia.

¿Por qué no se han televisado encuentros, excepto los dos de este miércoles? Se trata de un problema de derechos. Los derechos televisivos de esta edición de la Copa Uruguay no fueron enajenados porque hay una colisión de intereses, dado que Tenfield tiene los derechos de emisión de los clubes profesionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y también de los de la Primera División Amateur para sus encuentros organizados por la AUF, pero asimismo carece de los derechos de los partidos con los clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). La negociación del campeonato hubiese sido lo justo hasta por la valoración y validación del producto.

Tenfield podría haber televisado los tres primeros partidos sin problemas, pero decidió emitir uno en el que no tenía los derechos –Basáñez ante Ituzaingó de Punta del Este–, y la AUF le recordó que no tenía los derechos para ese partido. El móvil y los funcionarios ya estaban en La Bombonera, incluso el partido fue registrado, pero no fue emitido.

Tal como manifestara el economista Ignacio Alonso, presidente de la AUF, en conversación con Garra, “la idea era que alguien comprara los derechos, el cable de los departamentos o Tenfield, por ejemplo”. Algo así sucedió con los dos partidos televisados, Paysandú FC contra Bella Vista Paysandú y Río Negro de San José contra Wanderers de Santa Lucía. Los relatos y comentarios estuvieron a cargo de periodistas locales y hasta la estética fue la del interior: una transmisión tuvo sobreimpresos, pero la otra, la sanducera, contó con un locutor leyendo publicidad en vivo.

Con la pelota a todos lados

Los 24 encuentros de esta fase se dividirán en cinco que, después de los cuatro del miércoles (ver recuadro), se completarán este jueves en Canelones, donde será local Juanicó, que se traslada a unos pocos kilómetros de su pueblo para enfrentar a Deportivo Italiano a las 20.00, más los restantes 19 que se repartirán entre la semana que viene y la otra.

Es la primera vez que en un torneo de la AUF se da una instancia en la que hay notoriamente más clubes del interior que capitalinos.

En esta fase del torneo hay 29 equipos del interior (19 de la Organización del Fútbol del Interior, dos de la Segunda División Profesional y ocho de la Primera División Amateur), y 17 de Montevideo (ocho de la Segunda División Profesional, ocho de la Primera División Amateur y uno de la Divisional D).

Juegan en esta parte del torneo 48 clubes que se reparten en diez de la Segunda División Profesional, que como divisional profesional se estrenará en el torneo jugando como visitantes, a los que se suman 18 de la Primera División Amateur, uno de la D y 19 de la Copa Nacional de Clubes de OFI, repartidos por las ciudades de Artigas, Cardona, Colonia, Dolores, Durazno, Florida, Fray Bentos, Juan Lacaze, Juanicó, Las Piedras, Minas, Montevideo, Parque del Plata, Paysandú, Piriápolis, Rocha, Salto, San Carlos, San José, Santa Lucía, Sarandí Grande, Tacuarembó y Trinidad.

A principios de agosto culminará la segunda fase, que arrojará 12 clasificados, tres por cada región –Norte, Este, Sur Metropolitana y Centro Litoral–, que se unirán en la tercera fase a los 16 clubes de Primera División, a Miramar Misiones y Progreso, de la B, y a Central de San José y Juventud de Colonia, los últimos finalistas de la OFI.

Aunque aún no sabemos quiénes se enfrentarán en ninguno de los partidos de la segunda fase, el sorteo previo al inicio del torneo nos permitió conocer cuatro encuentros –uno por región– de los enfrentamientos de la tercera fase. Se trata de Juventud de Colonia-River Plate en el Suppici coloniense, Progreso-Danubio en el Paladino, Miramar Misiones-Nacional en un escenario a fijar, y Central de San José-Boston River en el Casto Martínez Laguarda de San José.