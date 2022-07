Hubo golazos, un expulsado y máxima tensión hasta el minuto final. Wanderers y Peñarol intercambiaron golpes en el Parque Viera, que fue testigo de una noche que empezó fría y terminó bastante caliente. La visita desplegó el mejor fútbol, pero el local hizo valer su buen momento y se quedó con un empate que lo dejó en la primera posición del grupo A del Torneo Intermedio. Sigue el mal momento en Peñarol, que pegó mucho, pero que pagó por tener una mandíbula demasiado frágil.

La previa

Como respuesta a su bajo momento deportivo, lejos de la punta en la Tabla Anual y con el Torneo Intermedio casi perdido, Peñarol salió con todo en el mercado de pases y se hizo con seis futbolistas: Nicolás Milesi, Yonathan Rak, Sebastián Cristóforo, Brian Lozano y Kevin Méndez y Pedro Milans. Sin dudas, la mayor expectativa está en las llegadas de Rak, Lozano y Cristóforo, futbolistas de probada calidad y que buscarán mejorar el juego del equipo a partir del Torneo Clausura. Aún no está cerrado el fichaje del delantero tan ansiado por el presidente Ignacio Ruglio, el futbolista que llegue para ocupar esa posición tendrá que hacerlo en condición de libre debido a que ayer se cerró el periodo de fichajes de club a club.

Por el lado de Wanderers, no se hizo ningún fichaje, aunque al igual que con Peñarol, aún puede llegar algún futbolista libre. La situación del Bohemio en el campeonato es muy diferente a la del carbonero: hace cuatro partidos que no conoce la derrota, ganó tres de ellos y este sábado comenzó con la posibilidad de subirse a lo más alto del grupo A del Torneo Intermedio, en caso de mantener el invicto. El problema para el local es que no pudo contar por expulsión con su figura y goleador del campeonato, Mauro Méndez, la difícil tarea de sustituirlo la cumplió el juvenil Agustín Univaso.

Jonathan Lacerda, de Wanderers e Ignacio Laquintana, de Peñarol, el sábado 16 de julio en el Parque Viera. Foto: Federico Gutiérrez

Lluvia de goles

Aunque no hubo chances de verdadero peligro en los primeros minutos, el partido arrancó entretenido. Con matices, los dos equipos plantearon un juego bastante similar: pelota jugada en corto en la salida y presión en la salida rival. Peñarol un poco más claro en principio, pero bastante parejo en general.

Conforme avanzó el encuentro, Wanderers empezó a controlar más el juego, se perdió la dinámica del inicio. Cuando más chato estaba el partido, Ruben Bentacourt sacó un jugadón de la galera: bajó un pelotazo frontal con el pecho de espaldas al arco, se dio vuelta y sacó un remate inatajable que puso en ventaja al aurinegro. En los minutos siguientes, Peñarol empezó a lastimar con contraataques rápidos que buscaron aprovechar el bajón anímico que generó en Wanderers estar en desventaja.

Rubén Bentancourt y Nicolás Rossi, de Peñarol, fetejan el gol a Wanderers, el sábado 16 de julio, en el Parque Viera. Foto: Federico Gutiérrez

Sin embargo, en el mejor momento de la visita y en un momento clave del partido, a pocos minutos del descanso, el local reaccionó. El ex Peñarol, Cristian Bravo, cumplió con la ley del ex con un muy buen remate esquinado al palo derecho. El segundo tiempo tuvo goles y emociones, Peñarol salió a demostrar que el gol antes del descanso no le afectó y fue con todo contra el área rival. Casi de forma inmediata tuvo premio porque Bentancourt volvió a realizar un muy buen movimiento en el área: anticipó un centro desde el lado derecho y definió contra el primer palo: 2-1.

Nuevamente, pero con menos claridad que con el gol de la apertura, Peñarol se hizo con el control del partido y continuó atacando, pero otra vez Wanderers supo reponerse ante la adversidad. En un rápido contragolpe, Diego Hernández sacó un tremendo disparo a distancia que venció a Kevin Dawson y volvió a poner el empate. Minutos después, el recién ingresado Agustín Santurio, con una buena jugada individual, puso a Wanderers en ventaja por primera vez en el partido.

El encuentro continuó entreverado, con un Peñarol desesperado y con un Wanderers que dejó todo para mantener su ventaja. Se disputó cada dividida con dureza y hubo más ganas que buen fútbol, la combinación perfecta para que hubiera un expulsado: Mauro Estol se fue a las duchas pocos minutos después de entrar desde el banco y Wanderers quedó con 10. El carbonero se fue con todo arriba y, a nada del final, el hombre de la noche, Bentancourt, concretó su segundo hat-trick en el club y salvó a Peñarol de la derrota.

Juan Acosta, de Wanderers y Jairo O'Neill, de Peñarol, el sábano 16 de julio en el Parque Viera. Foto: Federico Gutiérrez

Detalles

Torneo Intermedio - Fecha 5

Estadio: Parque Viera

Árbitros: Esteban Ostojich, Pablo Llarena, Diana Fernández, Javier Feres.

Wanderers (3): Mauro Silveira, Juan Acosta, Juan Felipe Aguirre, Emiliano García, Jonathan Lacerda, Kevin Rolón, Emiliano Tellechea (59' Guillermo Wagner), Bruno Veglio, Christian Bravo (77' Mauro Estol), Diego Hernández (67' Agustín Santurio), Agustín Univaso (59' Nicolás Ferreira). Entrenador: Rodrigo Bengua.

Peñarol (3): Kevin Dawson, Ezequiel Busquets, Agustín Da Silveira, Hernán Menosse, Jairo O'Neill, Damián Musto (70' Lucas Viatri), Agustín Álvarez Wallace (61' Walter Gargano), Pablo Ceppelini, Nicolás Rossi (70' Máximo Alonso), Ignacio Laquintana (82' Brian Mansilla), Ruben Bentancourt. Entrenador: Mauricio Larriera.

Goles: 33', 47', 94' Ruben Bentancourt (P), 41' Cristian Bravo (W), 57' Diego Hernández (W), 69' Agustín Santurio (W).

Expulsado: 87' Mauro Estol (W).