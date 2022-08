Este proyecto de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) será la primera academia de fútbol infantil mixta a nivel de selecciones y contemplará a más de 200 niños y niñas de entre seis y 12 años, nacidos entre 2009 y 2016. Los entrenamientos comenzaron este domingo en el estadio Charrúa. A su vez, los participantes entrenarán una vez por mes en el Complejo Celeste y en el estadio Centenario. la diaria conversó con Gustavo Bañales, director del Departamento de Desarrollo de la AUF y licenciado en Educación Física, encargado del proyecto AUF Academy.

¿Cómo surge la iniciativa?

AUF Academy es un proyecto social y deportivo. Es una academia de fútbol en la que se va a enseñar el deporte, pero además es un proyecto social que apunta a que los niños y las niñas experimenten entrenar en un estadio de fútbol profesional, conocer el Complejo Celeste o el estadio Centenario, compartir entrenamientos con instructores muy reconocidos. Habrá jugadores y jugadoras de la selección apadrinando la actividad y entrenando con quienes participen. Todo eso lo hace una “experiencia celeste”. Más allá de que es una academia de fútbol infantil o fútbol base, también apunta a la formación integral. No solamente van a ir a jugar a la pelota, queremos que sea una experiencia social, deportiva y educativa.

¿Con qué apoyos cuentan dentro de la AUF?

AUF Impulsa es el programa de desarrollo de la AUF y quienes trabajamos en esta área estamos comprometidos con este proyecto. Además, contamos con la aprobación y el respaldo del Comité Ejecutivo para llevarlo adelante.

¿Qué etapas tiene?

Esta primera etapa durará cuatro meses y tendrá como lugares el estadio Charrúa, el Complejo Celeste y el Centenario, con un cuerpo docente conformado por muy buenos profesionales, como Richard Porta, Joaquín Boghossian, Ignacio Portillo, Fabián Carini, Laura Blanco, Mariana Castro y Damián Pedroso, todos entrenadores o profesores que tienen una trayectoria muy importante: son exjugadores de selección, selecciones juveniles, mundialistas con juveniles o mayores.

¿Cómo es la metodología delineada?

La psicología evolutiva dice que cada niño a cada edad tiene distintas condiciones o características. No es lo mismo que a un niño a los cinco años le quieras enseñar a cabecear o que le enseñes a cabecear a los diez u 11. Nuestra metodología implica ubicar los contenidos de acuerdo a las edades y al desarrollo. Cada contenido está determinado por la fase sensible de cada niño, ya que en cada edad tienen determinadas características de desarrollo motriz, físico e intelectual.

Un niño no va a estar atado a su edad si es “adelantado”, lo mejor en ese caso es que pueda ir mechándose con otros niños más grandes, por su desarrollo. O al revés, si el niño necesita ciertos estímulos que en promedio a su edad ya tienen.

¿Qué tan compatible es AUF Academy con la propuesta deportiva competitiva y formativa del fútbol infantil que ya existe en el marco de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI)?

Tuvimos una reunión con ONFI previo a lanzar las inscripciones, luego de la campaña de expectativa. Esa campaña nos dio cifras de potenciales participantes e interés, esto lo compartimos para que todos supieran. El respaldo que tiene ONFI es importante y no queríamos que lo tomaran como una competencia, sino como un programa más. Si hoy o mañana consideran que les es útil, podremos compartir con ellos e intercambiar entre docentes y participantes.

Siempre se habla del fútbol infantil acá, si es muy competitivo o muy formativo y cómo tiene que ser. Para llevar adelante una academia de estas características todo es importante: la parte social y la parte deportiva. La Academy no es competitiva a nivel de ligas, pero sí va a tener encuentros con otras academias, intercambios con clubes.

¿El hecho de participar en la AUF Academy implica una modificación o un registro a futuro a nivel de derechos de formación y mecanismo de solidaridad?

No, hoy no nos involucramos en el fichaje, no hay un registro en el sistema Comet, que es el que te genera el pasaporte federativo. Les damos un lugar más para que esos chicos que estén dentro del deporte federado por ONFI o no, porque hay un montón de niños y niñas que no lo están, tengan un lugar donde aprender y que sea una academia de fútbol infantil.

¿Qué incidencia puede tener este programa en la participación de niñas en el fútbol y en su posterior fidelización en clubes de ONFI?

La academia es mixta y tiene entre 15% y 20% de niñas inscriptas. Ojalá ese porcentaje pueda emparejarse, pero va a depender de las experiencias que estas niñas puedan llegar a tener y que generen que vengan más niñas.

En la etapa en que una niña podría pasar a un club, a pesar de que la academia no va a funcionar como vía de reclutamiento, esa niña que pasó tres o cuatro años por la academia y puede tener otro tipo de estímulo en un club o en una liga seguramente continúe su formación en un club de la AUF. Lo más interesante de todo eso es que si ese niño después es convocado a una selección, ya sea masculina, femenina, sub 15 o sub 17, seguramente tengamos toda su historia deportiva y su pasaje por la academia.

En la academia vamos a poder ver la cantidad de sesiones que tuvieron todos los niños y las niñas. La intención es tener una historia deportiva, que es como una historia clínica del médico, de cada participante de la academia.

¿Entonces los participantes de este año pueden ingresar nuevamente el siguiente?

No es excluyente, no lo sabemos. Sabemos que hay cosas a ir ajustando; como todo proyecto, en el camino se va mejorando. Por ejemplo, este año no pudimos hacer que la membresía sea mensual y tuvo que comprender los cuatro meses por un tema de sistema de pago. Estamos trabajando en que el año que viene el niño o la niña que quiere ir en marzo, pero no quiere ir en abril, pueda volver en mayo e ir pagando mes a mes.

De todas maneras, el niño que quiera seguir inscripto seguramente continúe. Nos vamos a tener que preocupar por el lugar en que alojaremos a esa cantidad de participantes futuros, que no van a poder alojarse al mismo tiempo y en el mismo lugar que el resto.

¿Y esto no genera diferencias y privilegios en el acceso a la academia?

No es la intención, pero, al ser un plan piloto, no tenemos más remedio. Si cobramos la participación, dejamos afuera al que no puede pagar. Tenemos mapeadas varias cosas, pero recién una vez que lo llevemos a cabo podemos evaluar para después reformular.

La cuota está bien, pero quizá haya que becar participantes a través de las ligas de fútbol infantil. De esta forma también estamos compartiendo y contagiando la metodología que hoy la AUF considera que es la que se debe utilizar para trabajar en el fútbol infantil.

¿Qué desafíos principales encontrás en la implementación de la academia?

Hay dos desafíos que son fundamentales. El primero es dejar conforme al niño y entusiasmarlo para que siga viniendo todos los días. Que la propuesta sea no solamente acertada sino entretenida, que el niño y la niña quieran venir porque los va a entrenar Porta o porque tienen la indumentaria celeste de Uruguay.

Sabemos que en todo fútbol infantil hay un tema muy importante que es el acompañante, el familiar que lleva al niño a todos los encuentros, porque en definitiva el interés parte muchas veces de la familia. El segundo desafío es también dejar conforme al que hoy paga la cuota, que vea que su hijo o hija está disfrutando y aprendiendo.

¿Creen que es una propuesta accesible a nivel de descentralización?

El proyecto apunta a comenzar en Montevideo con un plan piloto por estos cuatro meses. Esto nos va a dar para evaluar, por ejemplo, qué interés hay en el interior y planificar la edición 2023, que va a ser anual, de marzo a diciembre. La intención es que bajo la misma planificación metodológica que se está estableciendo para el trabajo acá en Montevideo se pueda compartir en el interior y que haya una AUF Academy en los lugares donde haya entre 60 y 100 niños y niñas que quieran participar. Apuntamos a que sea accesible. Todo por partes, todo en sus plazos y etapa a etapa. No podemos hacer cuatro etapas juntas porque seguramente no nos vaya bien.

¿Qué potencial proyectan que tendrá?

El objetivo es que en cada departamento haya una AUF Academy en el largo plazo. No todos el año que viene, capaz que nunca llegamos a tener 19, pero pueden ser 15.

Somos optimistas, pero tampoco sabemos si va a funcionar en todos lados, vamos a hacer estos cuatro meses y evaluaremos.