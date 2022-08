Serena Williams, la extraordinaria tenista norteamericana de 40 años, anunció este martes que se retira de las competencias profesionales. Fue a través de la revista Vogue que Williams hizo público que abandonará la práctica deportiva después de que termine el US Open que comienza a fines de agosto.

“Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, sostuvo Williams.

Con 23 títulos individuales de Grand Slam, siete títulos en el Abierto de Australia, siete en Wimbledon, tres en Roland Garros y seis en el Abierto de Estados Unidos, explicó que abandona la práctica profesional para dedicarse a la familia, tras una carrera de 25 años.

“La mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es la evolución. Estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hoy en día, si tengo que elegir entre construir mi curriculum en el tenis y construir mi familia, elijo lo segundo”, profundizó, aunque explicó que no está feliz con la decisión porque es un momento muy duro: “Odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí mismo que ojalá me resultara fácil, pero no lo es”, sentenció.

El salón de las grandes

Williams es la segunda jugadora con más títulos de Gran Slam. Tiene 23 y sólo es superada por Margaret Court, quien tiene uno más. En el palmarés de la historia del tenis femenino, con 73 campeonatos la estadounidense ocupa el quinto puesto entre las que más títulos tienen: sólo la superan Martina Navratilova (167), Chris Evert (157), Steffi Graf (107) y Margaret Court (92).