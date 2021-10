Si hablamos de magia no podemos olvidarnos de Enzo Castro, el niño riverense de ocho años que ganó la última edición del certamen televisivo Got Talent. Ya sea tocando el acordeón o hablando frente al público, demuestra la habilidad en los dedos y la simpatía de un mago profesional. Se ganó tremendo premio, pero a él lo que más le importa es tocar su música y ayudar a otros. Con la misma alegría que mostró en el programa, respondió a las preguntas de los asesores de Gigantes.

¿Cómo se sintió ganar Got Talent? - Lolalelí (9), Anairo (9), Lazarina (11), Amacacia (13)

¡Hola Lolalelí, Anairo, Lazarina y Amacacia! Ganar Got Talent se sintió espectacular y realmente no me lo esperaba.

¿Cómo podés tocar ese instrumento tan difícil siendo tan pequeño? ¿Qué vas a hacer con el premio? - Natasha Romanof (11)

Tocar el acordeón es un poco difícil, pero con esfuerzo se consigue. Con el premio voy a ayudar a otros niños que quieran tocar el acordeón. ¡Y me voy a comprar un acordeón nuevo!

¿Cómo aprendiste tan rápido a tocar el acordeón? ¿Pensabas tocar algún otro instrumento? - Gatita Baterista (10)

Realmente no sé, no hay explicación, no sé cómo decirte porque ¡ni yo sé cómo aprendí tan rápido! Es difícil pero se logra. Me interesan otros instrumentos, sí. Ya he tocado piano, bandoneón y capaz que algún día consigo tocar otros instrumentos también.

¿Cómo y cuándo aprendiste a tocar esa magia? Yo voté por vos tres veces - (Clara)

Aprendí el acordeón porque me gusta desde chico, desde los seis años. ¡Muchas gracias por tus votos y vamo’ arriba!

¿Cómo reaccionaron tus amigos? ¿Fue como otro regalo de cumpleaños para ti? - Pop It (8)

Mis amigos quedaron asombrados y muy felices, muy contentos por la victoria. ¡Ganar Got Talent fue el mejor regalo!

¿Realmente disfrutaste de participar en un concurso? - Omran (9) y Dobernar (6)

Estar en Got Talent fue muy lindo, lo disfruté mucho, hice nuevos amigos y me encantó realmente. ¡Un abrazo grande!

¿Qué sentiste cuando tocaste el acordeón por primera vez? - Istorieno (8)

Tocar el acordeón por primera vez me encantó, pero me encantó mismo. Me encanta tocar el acordeón.

¿Te gusta lo que hacés? - Robotito 21 (10)

Me encanta lo que yo hago, lo disfruto mucho.

¿Qué metas tenés ahora? - Lolalelí

Mi meta es seguir estudiando, aprendiendo y ayudar a otros niños que quieran aprender acordeón.

¿Qué te inspiró a tocar el acordeón? - Policarpa Salavarrieta (12)

El que me inspiró fue mi padre y después me inspiré con la música. Así fue como arrancó todo esto

¿Te vas a ir a otro país o te vas a quedar en Uruguay? ¿te gustaría hacerte famoso en todo el mundo? - Pop It (8)

Realmente pienso tocar siempre en Uruguay pero a veces entrar a Brasil, ir a Rio Grande do Sul, y que Dios prepare lo que se viene. Me gustaría hacerme famoso pero no por la fama, sino para que algunos otros niños se inspiren como yo me inspiré en el acordeón, para que puedan tocar.