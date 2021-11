No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El GASH, ese grupo secreto de asesores cuya base de operaciones probablemente sea un viejo faro, desde donde usan la luz para enviar mensajes en código morse sin que nadie se dé cuenta, nos dejó claros sus derechos desde el comienzo de Gigantes: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a opinar y a informarse. Pero claro, hay muchos otros derechos que deben protegerse y respetarse.

No hay una mejor fecha para recordarlo que esta, porque el 20 de noviembre se cumplen 32 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y por eso Gigantes le dedica un número especial.

Ilustración: Fran Cunha

Un paseo por la historia: del tren fantasma a la calesita

En la humanidad todo tiene una historia. Todo, todito. En este paseo histórico conocerán algunos detalles sobre cómo los niños y las niñas empezaron a ser mirados y cuidados de manera especial, hasta que se crearon derechos para protegerlos.

Niños y adolescentes que hicieron historia

¿Quién dice que sólo los adultos se preocupan por hacer cumplir los derechos de niños y niñas? El mundo está lleno de ejemplos de niños, niñas y adolescentes que lucharon para mejorar la vida de los demás o hicieron cosas tan extraordinarias que ayudaron a que se conquistaran algunos derechos. Acá te mostramos a cuatro, pero hay muchos para investigar.

Gigantes uruguayos que cambian el mundo

No hay que irse hasta Pakistán, Estados Unidos o Francia para encontrar niños, niñas y adolescentes que están haciendo grandes cosas por los derechos de los demás. También hay muchos en Uruguay, como te mostramos en esta nota.

Ilustración: Viviana Echeverría

El derecho a jugar

Como en Gigantes creemos en el derecho a jugar, lo aplicamos en estas páginas, con juegos para aprender algo más sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Derecho a crecer

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes aseguran que se den las condiciones para que crezcan sanos, felices y seguros. En el experimento de esta edición vamos a aprender cómo las plantas buscan también las mejores condiciones para crecer.

Tus derechos son superpoderes

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos que los protegen y les dan poderes. En realidad no son poderes como los de los superhéroes, porque no los vuelven invencibles y además necesitan la ayuda de toda la sociedad para que surtan efecto, algo que no siempre sucede. Pero hay que conocerlos y reclamar que los países los cumplan.

Ilustración: Viviana Echeverría

Mis derechos vienen conmigo

Para cualquier niño o niña, migrar del país donde nació hacia otro país es una experiencia desafiante y a veces difícil. Por suerte, todos podemos hacer algo para ayudar en ese proceso, como te cuentan algunos de los niños que llegaron a vivir a Uruguay.

Ilustración: Edu Sganga

Además, conocemos al misterioso pez celacanto de Uruguay, aprendemos recetas, descubrimos qué dice la economía sobre los derechos de los niños, entrevistamos a una adolescente que construye robots en Uruguay y tenemos recomendaciones de libros, películas, series, videojuegos, noticias y cómics.

