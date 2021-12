Las aventuras pueden vivirse en cualquier momento del año y en cualquier lugar, pero las vacaciones son especialmente buenas para ellas. Por eso mismo ustedes tienen esta edición de Gigantes entre sus manos. O entre los remos en una canoa. O agarrada en la boca. ¿Quién sabe qué están haciendo en este momento?

Claro que no siempre hay que correr peligro para vivir una aventura, y no todas las aventuras son buenas. Pero eso no significa que no podamos vivirlas incluso en nuestras casas. Como verán en estas páginas, las aventuras nos esperan en los libros, las películas, las series, los juegos, las historietas, ¡hasta en la cocina, si uno sabe buscarlas y se anima a probar cosas nuevas!

Hora de la aventura: ¿cómo es irse de campamento?

A pocos kilómetros de tu casa podés vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza. Sólo necesitás saber algunas cosas para ir en su búsqueda.

Historia de una ida y una vuelta

Cuatro niñas de Treinta y Tres y su aventura de un día para ver el mar por primera vez.

La isla del tesoro - juego

En esta isla superpoblada se encuentra escondido el tesoro del famoso navegante Barbaverde Masilotti, obtenido en sus mil aventuras por los siete mares. Para encontrarlo vas a tener que ubicar en qué parte de la isla camufló su cofre.

Aventuras increíbles de niños y niñas

Cuando pensamos en aventuras, muchas veces nos imaginamos sólo emociones y diversión, pero pueden ser mucho más que eso: heroicas, peligrosas, no deseadas, capaces de cambiar el mundo o de hacernos descubrir algo en nosotros que desconocíamos. En este caso, repasamos aventuras reales protagonizadas por niñas y niños.

Capitana de los siete mares - entrevista

Los lectores y lectoras de Gigantes entrevistan a Laura Dekker, dueña del récord Guinness por ser la navegante más joven en dar la vuelta alrededor del mundo sola.

Un paseo creativo - Arte

En este recorrido te proponemos algunas ideas para que uses en tu próxima caminata. Prestá atención a lo que te rodea y dejalo registrado en estas páginas. Luego podés inventar algo con todo esto… y ¡además es divertido!

¡Rayas y centollas! - experimentos

Vamos a prepararnos para la aventura construyendo nuestro propio periscopio.

Test aventurero

No todas las personas saben desde chicas si son aventureras o no. Algunas lo descubren al hacer un viaje o cuando se enfrentan a una situación extrema. Otras cambian con el tiempo. Ser poco o muy aventurero no tiene nada de malo, pero si querés saber cuál es tu caso, podés contestar estas preguntas y buscar el resultado al final.

Además, investigamos a los gliptodontes que vivieron en Uruguay, aprendemos recetas aventureras, descubrimos las aventuras circulares de la economía y tenemos historietas, juegos, noticias y recomendados de libros, películas, series y videojuegos. Tu próxima aventura puede estar esperándote en las páginas de Gigantes.

