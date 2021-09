Un día en la prehistoria

Leandro y Alfonso estaban pensando qué hacer, porque las clases habían terminado. Un hombre se acercó a ellos y les dijo:

- ¿Quieren formar parte de un experimento?

A los niños les cayó muy bien el científico, así que aceptaron. Además no tenían nada más para hacer.

-Van a probar la primera máquina del tiempo - dijo él.

Los chicos se sentaron en lo que parecía una nave espacial con forma de pelota.

-3, 2, 1, ¡DESPEGUE!

- ¡¡¡¡¡AAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!

¡De pronto se encontraban al lado de un volcán a punto de explotar!

-¡Salgamos de aquí! - gritaron , y apretaron un botón.

Otra vez estaban en el laboratorio del profesor.

-¿Les gustó el viaje? - preguntó.

-Mejor no lo volvamos a hacer - respondieron.

-Estoy de acuerdo.

Lolalelí (9 años)

La máquina del tiempo

Hace relativamente mucho tiempo, en 1990, había tres niñas y dos niños que querían viajar a 1982 pero no sabían dónde encontrar una máquina del tiempo. Buscaron y buscaron pero no encontraron nada. Se cansaron de tanto buscar hasta que un día encontraron al señor que supuestamente hizo la máquina, pero él les dijo que no existe el tiempo.

Todos se quedaron muy sorprendidos ya que ellos pensaban que el tiempo sí existía. Entonces, los niños se desilusionaron porque tenían ganas (y cuando hablo de ganas eran muchas ganas) así que ellos desesperanzados y ellas tristes se fueron y decidieron averiguar cuál era el significado del tiempo.

Y al final, a lo largo de su vida quisieron averiguar sobre eso y por ahora no llegaron a la conclusión y lo siguen buscando hasta el día de hoy.

Guidaí

El futuro, un mundo nuevo

Un día estaba sentada en el sillón de mi casa mirando la tele y apareció un anuncio que decía ''Para el año 3000 va a haber una invasión alienígena''.

Yo quedé asombrada, pero luego lo olvidé mirando mi peli favorita. Cuando me fui a dormir me aparecieron en la mente esas imágenes, las cuales no pude borrar. En un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía y con un ruido sordo caí de costado. ¡¡¡Estaba en una nave!!! No era una nave cualquiera, esta nave estaba repleta de...¡¡¡alienígenas!!! Me escondí justo a tiempo, porque pasó uno de ellos. Era rarísimo.

Vi que se estaban dirigiendo al planeta Tierra. Entré sin ser visto a la sala del piloto, tuve suerte de que no estaba. Sin que nadie se diera cuenta, doblé hacia el sistema contrario, nos desvié hacia el lugar de donde venía la nave, anda a saber qué planeta. Gracias a que había un calendario me di cuenta de que estaba en el año ¡3000!

En un momento se sintió un ruido como de un vidrio cuando se rompe. La nave chocó contra un planeta; el planeta alienígena. Ellos me vieron y fueron hacia mí. Corrí todo lo que pude hasta que encontré un frasquito raro que decía ''veneno''. Se los tiré, el líquido los bañó y se esfumaron. Encontré un espejo, lo agarré y sin darme cuenta regresé a mi mundo, la Tierra.

Zarzoso (12 años)