¿A qué cabeza se le ocurre inventar a un detective genial y torpe a la vez que también es un sapo, como Ruperto? ¿O a un villano malvadísimo como el Señor Siniestro? ¿O a su ayudante, el vampiro Vladimiro el Magnífico, que causa risa aunque no lo quiera? A la cabeza de Roy Berocay, por supuesto, escritor que lleva más de 35 años inventando historias y publicándolas en libros.

No todas sus historias tienen que ver con Ruperto, por supuesto. ¡Roy publicó cerca de 40 libros! Y no todos son para niños. Además, como es músico, también sabe contar historias a través de canciones. Por eso mismo los lectores de Gigantes lo entrevistaron especialmente para esta edición, por ser un buen cazador de las historias que se esconden en su cabeza.

¿Qué te inspiró a ser escritor?

Antena (10 años)

Supongo que fue porque desde niño siempre me gustaron mucho los libros y leer mucho. Y en la adolescencia descubrí que podía escribir e inventar historias y seguí haciéndolo por diversión, hasta que un día, ya más grande, decidí que quería ser escritor.

¿Cuál fue el libro que más te gustó escribir y qué es lo que más te gusta de ser escritor?

Búho 618 (12 años)

En el momento de escribirlos, me gustan todos mis libros. Me gusta mucho el proceso de descubrir la historia e ir llevándola hasta el final, así que no puedo elegir uno. Y de ser escritor me gusta eso mismo, poder meterme en otros mundos y de a ratos vivir ahí, en mi imaginación, y ver y oír y sentir lo que les pasa a los personajes, como si estuviera de pronto dentro de una película.

¿Qué harías si no fueras escritor ni músico?

Mono nocturno (8 años)

Ahora ya de grande, estudié sonido y me gusta mucho todo lo que tenga que ver con grabar y editar sonido, así que haría algo vinculado a eso. De hecho, ya he grabado varios discos y música para obras de teatro.

¿A qué edad empezaste a escribir y cuál era tu libro favorito cuando eras chico?

Luna 13 (7 años)

Empecé a escribir “cosas” (poemas, cuentos cortos, letras de canciones, etcétera) más o menos a los 14, 15 años. De niño me gustaba mucho un libro llamado Las aventuras de Tom Sawyer.

¿Cómo se te ocurrió el personaje de Ruperto sapo? ¿Por qué lo creaste?

Power (7 años ) y Chivis (12 años)

Ruperto surgió hace muchos años, un verano que estábamos de vacaciones en Parque del Plata y uno de mis hijos encontró un sapo, al que le puse Ruperto. Como de noche les inventaba cuentos antes de dormir, lo usé como personaje. Y como les gustó, seguí inventando cuentos con ese sapo y un día los escribí y así me volví multimillonario y famoso.

¿Por qué el sapo Ruperto es un sapo y, no sé, no es un caracol?

Ailuj

Porque como expliqué antes, mi hijo encontró un sapo y me pareció divertido. Si hubiese encontrado un caracol, o un rinoceronte, capaz la historia habría sido diferente. Pero los caracoles son medio aburridos y hay muy pocos rinocerontes en Parque del Plata.

Hace mucho que estoy tratando de escribir un libro (y quiero hacerlo), y tengo muchas ideas de lo que se puede tratar y de lo que puede pasar en él, pero se me mezclan. También me pasa que cada vez que empiezo, se me van las ganas de escribir y luego vienen, para después irse otra vez. ¿Tenés alguna idea de lo que puedo hacer?

Katniss (12 años)

Bueno, cuando empecé y veía esos libros de muchas páginas, creía que nunca iba a poder escribir tanto. Después me di cuenta de una cosa muy simple, si uno escribe un poquito todos los días, al cabo de muchos días, tiene muchas páginas. Los cuentos, los libros, no se hacen en un día y tenés todo el tiempo del mundo. Un ejemplo que leí una vez es que si hacés una sola página cada día, al terminar un año tenés un libro de 365 páginas. Lo mejor es arrancar y dejar que los personajes vayan inventando la historia, seguirlos para ver dónde van, qué dicen. Y cuando te cansas, parás y seguís en otro momento. Si se te ocurren cosas para la historia, cuando no estás escribiendo, anotalas en un papel o lo que sea. Cuando llegas al final de la historia, ahí viene una segunda etapa que es revisar, corregir, sacar lo que sobra y así. Pero es un paso a la vez. Nadie nació siendo escritor y se aprende escribiendo.

¿Cómo se inventa y escribe una historia? ¿Cómo se te ocurren las historias?

Martín

Un poco lo respondí en la anterior. En mi caso arranco teniendo una idea general y un personaje. Por ejemplo: Una niña que quiere jugar al futbol y no la dejan (Pateando Lunas), un exterminador de monstruos en los cuartos de los niños (Ernesto el exterminador), etc. Una vez que tengo la idea, y el personaje principal, empiezo a escribir tratando de no pensar mucho, inventando la historia a medida que la escribo. En música es lo que se llama improvisar. Eso en cuanto a escribir las historias. Ahora cómo se me ocurren, no sé, todo está lleno de ideas. Hay que aprender a ver y oír como un escritor, guardando en la memoria cosas que pueden servir para escribir. Algo que alguien dijo en el ómnibus, algo escrito en una pared, un sapo, niñas que juegan al futbol, lo que sea. Todo sirve para inventar historias, depende de uno.

¿Cuál es tu libro más largo?

Chile Picante

De verdad no tengo idea de cuantas páginas tienen mis libros, pero creo que el más largo es El país de las Cercanías.

¿Por qué le pusiste Ruperto al sapo Ruperto? ¿Y qué bandas escuchabas cuando eras chico?

Leandro

Ruperto fue el primer nombre que se me ocurrió y nunca voy a saber por qué, ya que no conocía a nadie que se llamara así. Cuando era chico no tenía discos propios, así que escuchaba los que había en casa, que eran de mis padres. Folclore, jazz y los Beatles. A los 14 años pude comprar mi primer disco y fue de una banda que se llamaba Steppenwolf.