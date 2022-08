En Gigantes tenemos un misterio para resolver: el enigmático ingreso de un intruso en nuestra base secreta. ¿Podrás convertirte en detective y resolver este caso con las pistas que te damos en nuestra nueva edición? Te deseamos suerte, aunque no es lo único que te espera en las páginas de Gigantes Detectives.

Breve historia de los detectives – historia gráfica

Te contamos todo sobre la historia y evolución de los detectives, los reales y los ficticios.

Ilustración: Tiny Queen Art

Tu kit de detective - ilustraciones

Para ser detective hay que desarrollar mucho talento para la observación y las deducciones, pero no basta con eso. También hay que tener buenas herramientas. ¡Te las mostramos en este kit de detective!

Los métodos de Sherlock - historieta

¿Cómo hacía Sherlock Holmes para resolver casos en una época en que las huellas dactilares no eran aún aceptadas como pruebas, no había cámaras de seguridad y no existían exámenes de ADN? Aplicaba al máximo sus métodos detectivescos.

Galería de detectives famosos – juego

Esta es tan sólo una muestra de los detectives más populares, los más osados, o simplemente los más divertidos. Recortalos y jugá.

CSI: Ciencia Súper Interesante - experimentos

En esta edición de Gigantes te invitamos a afilar tus habilidades detectivescas y aprender sobre el análisis de huellas dactilares.

Cómo enviar mensajes secretos - manualidades

¿Pensabas tirar papeles viejos y restos de velas? Quizá tengan todavía vida útil. Por ejemplo, para enviar mensajes invisibles.

Misterios en busca de detectives – ilustraciones

Aquí hay cuatro misterios reales a los que les vendría bien un auténtico Sherlock Holmes. Quizá podés probar suerte.

La lupa mágica - arte

Algunas de las cualidades más importantes para ser un gran detective es poder descubrir cosas ocultas y saber guardar secretos. Conocer cómo percibimos los colores puede darte alguna idea para lograrlo. Podés, por ejemplo, aprender a encriptar un mensaje o dibujo y descubrirlo mirando a través de una lupa mágica que filtra los colores.

Ilustración: Sofía Tepperino

Un detective responde – entrevista de los lectores

El comisario mayor Nelson Nick Albernaz no es cualquier detective. Es el director de Investigaciones de la Policía Nacional, responsable de resolver muchos de los delitos y misterios que ocurren en el país. Entre caso y caso, se tomó un tiempo para responder las preguntas de los lectores.

Además, tenemos muchos juegos de detectives, los paleodetectives nos ayudan a identificar dinosaurios estudiando sus huellas, y tenemos historietas, noticias, recomendados de libros detectivescos, películas, series, videojuegos, juegos de mesa y mucho más.