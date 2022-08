En junio de este año, Túquiti abrió sus puertas por primera vez. Se trata de un portal web de literatura infantil y juvenil, coordinado por Virginia Mórtola. Contiene diferentes secciones en las que podemos explorar, como detectives, reseñas de libros, entrevistas, invitados y más. Es muy interesante y llamativo, con unas ilustraciones muy bonitas de Sabrina Pérez (a la que quizá conozcas por sus ilustraciones en Gigantes).

Túquiti es el sonido del juego de la bolita, una onomatopeya de celebración, de un encuentro entre niños y niñas. Es una metáfora que me gusta mucho, porque, al igual que el juego de la bolita, Túquiti también busca generar un encuentro, pero en este caso con la literatura. Hablamos con la escritora Virginia Mórtola sobre este proyecto.

¿Qué te llevó a crear este portal?

Hacía mucho tiempo que tenía ganas de poder hablar, en más lugares, de libros y de la literatura en general. Tenía diferentes participaciones en el portal de [la librería] Escaramuza y en la radio, pero yo tenía ganas de decir más cosas. Además, me llegaban libros que no podía reseñar o comentar y me quedaba con mucha pena. Dando charlas a maestras comunitarias, me di cuenta de que ellas tenían muchas ganas de saber y no sabían de dónde agarrarse, las veía como naufragando, pero había un montón: lo que hacía falta era hacerlo conocer. Yo sabía que había que hacer algo con eso. Para mí se volvió muy importante compartir con otros lo que sabía que estaba ahí.

¿Por qué para niños y adolescentes?

La literatura de niños y adolescentes no es algo que mucha gente conozca, porque es un campo de estudio que nació hace poco. Para mí estaría bueno que sí se conociera, al igual que la literatura para adultos. A veces los adultos no les damos valor suficiente a los niños y a los jóvenes, y hacerlo, para mí, es muy importante. Me interesan mucho la infancia, la adolescencia e incluso los viejitos, porque no son las edades que dominan el mundo.

¿Cuándo considerás un libro como infantil? ¿Qué es la literatura infantil?

Pienso que un buen libro es también para niños. El ser humano en crecimiento y en desarrollo necesita que le den calidad estética, visual y del lado de la palabra. No porque sea niño tiene que ofrecérsele cualquier cosa. Es verdad que hay historias que conmueven más a los niños o con las que se identifican más rápido porque el personaje también es un niño y le pasan cosas que les suceden a ellos también, pero no quiere decir que sean así las historias para niños.

¿Cuál es el objetivo de Túquiti?

Para mí, el objetivo mayor es que sea un espacio de encuentro. Me gustaría que mucha gente que no sabe dónde encontrar información en relación a los libros y la literatura pueda tenerlo como referencia.

En el portal hay una sección de invitados que quisiera que tuviera mucha presencia para que haya muchas voces. Además, quiero agregar otra para niños y jóvenes, de la que se apropien y puedan reseñar libros, hacer entrevistas y todo lo que a ellos se les ocurra. También me gustaría que el portal sirviera para generar encuentros reales, que fuera un dinamizador de actividades.