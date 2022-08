¿Alguna vez ha entrado en acción como los detectives de las películas? (Gamer)

Sí, por supuesto. Los detectives estamos atentos siempre que ocurre un hecho que necesita ser investigado. Estos hechos al principio siempre parecen ser un delito (robo, asesinato, entre otros) y, luego de entrar en acción e investigarlo, pueden pasar tres cosas: que haya sido un accidente, que lo haya provocado la misma víctima o que lo haya provocado una persona desconocida. Es en este último caso cuando más trabajo tenemos, ya que debemos investigar para conocer quién es el autor del delito, cómo lo cometió, por qué lo hizo, cuándo y dónde lo hizo. Por supuesto que también después tenemos que capturar a los sospechosos para interrogarlos y comprobar que lo que nos dicen coincide con lo que nosotros pensamos. A veces puede pasar que lo que hizo estuvo justificado por alguna razón, entonces no va a la cárcel, pero también puede pasar que nuestro sospechoso sea inocente y tengamos que seguir investigando.

¿Tenés algún método infalible para resolver crímenes? (Clarix)

Hay algunos métodos que utilizamos que son infalibles cuando investigamos un crimen. Un ejemplo puede ser cuando encontramos una huella en un lugar o en un objeto: está demostrado científicamente que todas las personas tenemos huellas distintas en nuestros dedos, entonces, en ese caso, el sospechoso no puede decir que no fue él el que tocó ese objeto o estuvo en ese lugar.

Otro ejemplo es la composición de nuestras células, nuestros genes, nuestro ADN. Estos son microscópicos y están en todo nuestro cuerpo y los desprendemos sin darnos cuenta. Los criminales muchas veces dejan en el lugar del hecho algún pelo, saliva, sangre, piel, entonces al estudiarlos en el microscopio podemos saber a quién pertenece.

¿Cuánto tiempo tomó convertirte en detective? (Papa Frita1 y Papa Frita2)

Hay que estudiar para ser detective. Primero estudié y terminé la escuela, después terminé el liceo y después tuve que pasar pruebas para entrar en una escuela de detectives, en la que estudié tres años para empezar a trabajar. A pesar de esto, después de estar recibido como detective, cada año voy aprendiendo más de la experiencia, de la práctica, y a medida que voy investigando nuevos hechos voy mejorando como tal.

¿Es verdad lo que dicen en las películas y los dibujos animados sobre su trabajo? (Katniss)

En las películas y en los dibujos animados dicen muchas cosas, algunas son ciertas y otras no. Los detectives estamos para ayudar a la gente y a la Justicia. Estamos para investigar y hacer el bien, esa es nuestra función, nuestro trabajo y para eso nos pagan.

¿Cómo resuelve los problemas que se le enfrentan? (Inemal 138)

Como detective nos enfrentamos a muchos problemas y los resolvemos pensando y utilizando la deducción, la matemática, la ciencia y todas las materias que fuimos aprendiendo en la escuela, el liceo y la escuela de detectives. Las principales preguntas que nos hacemos frente a un problema son qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo ocurrió, dónde fue.

¿Cómo es el momento de investigar? (Igna)

El momento de investigar es todo un desafío. Hay que ser muy observadores, porque observar no es lo mismo que mirar: observar es ver los detalles, lo que otros sin entrenamiento pasarían por alto. Es muy recomendable sacar fotos del lugar del hecho, hacer planos y escribir nuestras observaciones, y es importante actuar rápido: cuanto más tiempo pasa, más difícil será resolver el crimen.

¿A qué edad pensó en convertirse en detective y quién lo inspiró o qué lo motivó a ser detective? (Gatita Baterista y Totó)

No recuerdo la edad, pero, como dije en otra respuesta, era chico, cuando veía Batman, además de algún familiar que me contaba lo que era ser detective.

¿Qué tienen en cuenta los detectives para deducir quién es el o la culpable? (Ailuj)

Es una excelente pregunta, porque es en lo que más tenemos que tener cuidado. Tenemos un dicho y es que “es preferible un culpable en libertad que un inocente preso”. Tenemos que tener muchas pruebas y estar convencidos de que el sospechoso es el culpable para convencer a la Justicia y que vaya preso. Estas pruebas tienen que encajar perfectamente en nuestras deducciones; incluso las confesiones no siempre son prueba suficiente, porque hay personas que confiesan un crimen para encubrir a otro, o sea que la acumulación de pruebas es fundamental.

¿Qué hay que hacer para ser detective? (Cachuflita911)

Hay que estudiar: terminar la escuela, el liceo y después la Escuela de Policía. En la Escuela de Policía se estudian muchas ramas de la profesión; de acuerdo al interés de cada uno, una vez egresados, y al lugar donde les toque trabajar, pueden ser policías, detectives, bomberos, entre otros.

¿Cuál fue el caso que más te gustó? (Halcónmilenario_17)

En realidad es difícil decir que un caso me gustó, porque los casos que me ha tocado investigar fueron en su mayoría crímenes. Creo que la palabra no sería “gustar”, pero sí les puedo contar que da mucha satisfacción resolver un crimen viejo; con “viejo” quiero decir un crimen que hacía muchos años que se estaba investigando, en el que los familiares de la víctima habían perdido la esperanza de encontrar justicia, y después de revisar los datos que otros detectives habían dejado pasar en el tiempo logré encontrar nuevas pistas y nuevas pruebas para abrir el caso y resolverlo. No hay mayor emoción que la que se siente del agradecimiento y el abrazo de un familiar de la víctima de un crimen

¿Cuál fue tu mejor caso? (Ochicuarti)

Tuve muchos casos buenos, es difícil contarles detalles pero, en general, mis mejores casos fueron como detective de Hechos Complejos. En dos años logré resolver ocho crímenes que habían ocurrido varios años atrás. Me gusta el desafío de resolver un caso que otros no pudieron, es una satisfacción personal ver la cara del criminal cuando no puede creer que muchos años después no pudo salirse con la suya o creyó que nadie lo iba a descubrir.

¿Se siente tanta adrenalina como en las películas, o sea, arriesgan vidas, cambian de identidad, se infiltran y esas cosas exageradamente ficticias? (Charquito)

En muchos casos sí, sobre todo en los allanamientos, cuando vamos a detener a un criminal en su propia casa. No sabemos cómo nos puede estar esperando, muchas veces están armados. Por suerte sólo una vez me dispararon, fue con una escopeta y el criminal estaba casi a una cuadra. Creo que tuve suerte, porque los perdigones de la escopeta no son como las balas de las pistolas y los revólveres: los perdigones de la escopeta se van separando a medida que salen de la boca del cañón, por eso creo que no me acertó, pero sentí el silbido de los perdigones pasando cerca de mi cabeza. También se utilizan técnicas de cambio de identidad para infiltrarnos, obtener información o ingresar en algún grupo criminal para desarticularlo; son todas muy peligrosas.

¿Qué herramientas usan para investigar los crímenes y otros misterios? (Panazito)

Utilizamos muchas herramientas, algunos ejemplos son microscopios, sistemas de reconocimiento de huellas, sistemas de reconocimiento de ADN, sistemas que identifican balas, revólveres, pistolas, pinturas, sistemas que estudian el contenido de celulares, computadoras, lupas, linternas, etcétera.