Desde chiquito el uruguayo Santiago Cabral sabía que quería ser camarógrafo de la naturaleza. También le gustaba bucear cuando se iba de vacaciones con sus padres. Así que no fue nada raro que al crecer estudiara para convertirse en las dos cosas: ¡buzo y camarógrafo! Buceó con tiburones en Sudáfrica, trabajó para National Geographic en Cuba, colaboró con documentales muy importantes para la BBC y para Netflix y, sobre todo, vio muchísimos animales bajo el agua. Ahora salió a la superficie para responder preguntas de los lectores de Gigantes.

¿Qué te inspiró a ser camarógrafo submarino? (Valentín y Panazito)

No les puedo decir algo específico que me haya inspirado, pero desde muy chiquito siempre me atrajo la inmensidad del mar y lo difícil que es explorarlo. Todavía hoy quedan muchos misterios e historias increíbles por descubrir, y eso me motiva a descubrir y compartir lo que tengo la suerte de ver.

¿No te dan un poco de miedo algunos de los animales marinos, al ser muy grandes y algunos con muchos dientes? (Natasha Romanoff y Vitopp1411)

‘Miedo’ no es la palabra que usaría, pero sí respeto, y mucho. Siempre hay que tener en cuenta que somos nosotros los que estamos entrando en su mundo, y hay que tomar precauciones para que no haya necesidad de pasar miedo, acercándose de a poco y dando a los animales suficiente espacio para asegurarse de que estén cómodos con nuestra presencia. Igual a veces, como cuando filmo ballenas, da mucha adrenalina y se puede terminar en situaciones que dan algo de miedo.

¿Alguna vez viste o fotografiaste un tiburón? (Fabri)

¡Sí! Pasé mucho tiempo trabajando con tiburones en Sudáfrica (tiburones blancos, tiburones azules, siete quillas, macos y muchos más). Son increíbles y nunca me pasó nada buceando con ellos.

¿Qué es lo más difícil o arriesgado de tu trabajo? (Amacacia Durano Larzán)

Lo más difícil es pasar tanto tiempo lejos de casa, siempre es lindo viajar pero también se extraña. Lo más arriesgado creo que es no respetar los límites cuando uno se está quedando sin aire debajo del agua y quiere quedarse más tiempo de lo seguro. Hay que poder salir del agua con suficiente aire en caso de alguna emergencia durante la subida.

¿Cuál es el animal que te dio más impresión? (RulitoCorazón)

Creo que el animal que me dio más impresión fue la ballena franca austral (las mismas que llegan a las costas de Uruguay). Me impresionó lo inteligentes, gentiles y curiosas que son. Pasando tiempo con ellas bajo el agua te dejan compartir momentos increíbles, como cuando te vienen a ver y te pasan a pocos centímetros sin tocarte.

¿En que pensás cuando te encontrás con un pez inesperado bajo el agua? (Male+)

¡Pienso lo lindo que sería poder respirar como ellos abajo del agua y no tener que salir por falta de aire o frío!

¿Alguna vez se te acabó el tanque de aire? (Cachuflita911)

Me gustaría poder decirte que nunca me quedé sin aire, pero hubo un par de veces que me quedé más de lo debido y salí del agua con el último aliento.

¿Qué se siente ser un nadador-fotógrafo y ver de cerca a animales acuáticos? (Inemal138 y Vitopp1411)

Me siento muy afortunado por las experiencias que me han tocado vivir en el agua. Se siente como estar explorando otro planeta, nunca se sabe que te podés encontrar.

¿Cómo fue tu reacción cuando supiste que ibas a trabajar para Netflix? (Valentín)

Me emocioné mucho, sabía que iba a ser un documental muy importante (Nuestro planeta) y hasta el día de hoy estoy muy orgulloso de haber aportado mi granito de arena en esa serie donde trabajé a la par de muchos de mis ídolos.

¿Alguna vez tuviste algún accidente con un animal marino o te encontraste en una situación peligrosa? (Panazito y Katniss)

Por suerte no y esperemos que se mantenga así. A veces me pasó que lobos marinos me corrieran, que ballenas me tiren coletazos o que tiburones quieran comer peces muy cerca de mí, pero nunca me llegó a pasar nada malo. Una vez, filmando en las islas Galápagos, me revolcó una ola contra las rocas; ahí sí me lastimé un poco, pero por suerte nada grave.

¿Cuál es la ballena más rara que viste? (Bauti)

Una ballena franca austral totalmente blanca en el sur de Argentina. La gran mayoría de las ballenas son negras o negras con alguna mancha blanca, otros ballenatos nacen blancos y con el tiempo se van quedando grises, pero esta ballena era blanca ya siendo adulta.

¿Cómo hacés para grabar bajo el agua y qué es lo más interesante que encontraste ahí? (Gatita Baterista)

Para filmar debajo del agua uso equipos de buceo, trajes de neopreno (si el agua está fría) y estancos diseñados para usar las cámaras de cine debajo del agua. Lo más especial o interesante que me tocó filmar fue un ballenato amamantando, nunca se había filmado antes y fue un momento muy tierno e increíble de presenciar.

¿Alguna vez filmaste una película peligrosa? (#LILIBAY)

Casi siempre filmo documentales de naturaleza, ¡pero a veces me toca trabajar en películas! Existen riesgos, pero siempre intentamos planificar todo con tiempo para que no sea peligroso.

¿Soñás con el mar? (Proyecto XVI)

¡Muchas veces! Pero siempre es que respiro debajo del agua.

¿Sentís que te comunicás con los seres del agua? (Proyecto XVI)

Cuando voy conociendo a los animales que estoy filmando los voy entendiendo cada vez más, al punto de poder predecir qué es lo que van a hacer. También siento que ellos se dan cuenta de mis intenciones, y cuando estoy tranquilo los animales, por lo general, también suelen relajarse. Así que me gusta pensar que me puedo comunicar con ellos.

¿Qué sentís cuando grabás ballenas? (Avatarata)

Una paz muy grande. Son animales muy inteligentes que, si se sienten cómodos, te transmiten una sensación de paz y tranquilidad. También siento asombro de lo conscientes que son de su cuerpo, que se pueden mover muy cerca sin tocarte (siendo tan grandes uno pensaría que son torpes, pero todo lo contrario).

¿Alguna vez filmaste orcas bajo el agua? (Martina)

Orcas bajo el agua todavía no me tocó filmar, ¡pero capaz que en marzo del año que viene me toca! Así que después les contaré. Fuera del agua ya las filmé varias veces y no para de sorprenderme lo inteligentes que son.

¿Filmás cuando querés, o sólo cuando te piden? (Proyecto XVI)

¡Las dos! Muchas veces, cuando estoy de vacaciones, me encuentro en algún lugar salvaje con una cámara.

¿Como hacés para sacarles fotos a animales que están tan debajo en las profundidades, y cómo hacés para no ahuyentarlos? (Natasha Romanoff)

Para no ahuyentar a los animales hay que investigar antes qué les molesta e intentar evitar esas cosas (las burbujas, por ejemplo; hay animales a los que no les gusta el ruido de las burbujas, y en esos casos hay que filmarlos aguantando la respiración o con sistemas de buceo que no sueltan burbujas). Otra cosa muy importante es estar relajado. Los animales sienten cuando uno no está ahí para hacerles daño.

¿Qué hay que aprender para ser camarógrafo submarino? (Nunik)

Lo primero que te recomendaría sería a aprender a bucear bien, y así empezar a bucear cómodo con una cámara para poder concentrarte en obtener lindas imágenes.

¿Te tenés que preparar de alguna manera física para grabar a esos animales? (Vitopp141)

Hay que hacer cursos de buceo y estar preparado para actuar en casos de emergencia. A veces toca nadar mucho, por mucho tiempo o en aguas frías, así que sirve estar bien físicamente.