¿Cuándo y cómo empezaste en el circo? (Camicam y Lali)

En 2008. Estaba en Zaragoza (España), me presenté a una audición del Cirque du Soleil e hice un espectáculo con ellos que duró tres meses. Luego pasaron años, y cuando yo estaba en Brasil el circo hizo otra audición en San Pablo y decidí ir. Así entré en el circo desde comienzos de 2018 hasta marzo de 2020, cuando empezó la pandemia.

¿Qué sentís al bailar? (Siri, Atenea y Camicam)

Siento mucha mucha emoción, como si tuviera electricidad en el cuerpo. Es como que de repente todo es posible y puedo contar historias a través de mi cuerpo. Me emociono mucho, siento mucha energía. A veces siento miedo, a veces mucha mucha alegría y euforia, pero cuando conecto con eso, con algo más espiritual, me encanta.

¿Qué es lo que hacés en el circo? (Kikibrujita)

Mi personaje se llamaba The Ballerina, que en inglés significa “la bailarina”. Lo que hacía era bailar ballet pero en dúo con un chico japonés. Bailábamos juntos pero él en una bicicleta BMX en la que hacía un montón de trucos, como saltar y girar sobre una rueda. En un momento yo me subía arriba de la bicicleta de él también y hacíamos como que los dos bailábamos, pero cada uno en su disciplina: yo con ballet y él con flatland, que es como se llama eso que hacía en la BMX.

¿Podés elegir tu vestuario? ¿Te queda cómodo? (Siri)

Yo no puedo elegir porque soy parte de una creación mayor, el espectáculo, que ya tiene una idea de cómo quiere que se vea esa bailarina, que en ese caso soy yo. Cuando llegué al circo en Montreal (Canadá), ellos me midieron todo el cuerpo, pies, hombros, todo, todo, ¡hasta mi cara escanearon en 3D! Eso para saber mi color de piel, porque yo tenía una malla que debía parecer como si tuviera agujeros y se viera mi piel, pero no es que tuviera agujeros, eran del tono de mi piel.

Difusión Cirque du Soleil. Vestuario: Zaldy.

¿Cuál es el espectáculo del circo que te ha sorprendido más? (Julia_18)

El espectáculo de circo que más me ha sorprendido se llama Kà, también es un espectáculo del Cirque du Soleil, que está en Las Vegas (Estados Unidos). Es uno de los espectáculos que son fijos, no son como en el que yo estaba, que era una carpa con la que íbamos girando por el mundo. Al ser fijo también tiene muchos más efectos de escenografía. De repente el escenario se vuelve vertical, como una pared, y todos los acróbatas van saltando. Después vienen otros acróbatas que entran por las butacas del teatro. Tiene muchos efectos visuales que de repente la carpa no puede tener.

¿Qué se siente hacer todas esas piruetas y estar en un circo tan famoso? (JoseGRYFFYNDOR)

Es hermoso, me siento muy agradecida. También por haber sido la primera uruguaya. Me acuerdo cuando trajeron la bandera, porque en la carpa, en la entrada del público, se pone una bandera de cada país de donde son los artistas y no había bandera de Uruguay. Fue muy emocionante cuando la pusieron. El técnico que se encargaba de eso también estaba muy emocionado.

¿Cómo te sentiste en la primera función? (Reptil)

Mi primera función como bailarina fue en el teatro Solís, cuando tenía ocho años. Fue increíble. Todavía recuerdo esos nervios, esa alegría y euforia tan grandes, mucha emoción y la electricidad en el cuerpo.

En la primera función del circo también me sentí muy nerviosa porque todos mis compañeros me estaban conociendo y yo estaba reconociendo el escenario, el público, las luces y el piso para ver cómo me deslizaba o si me resbalaba. Mi compañero también estaba nervioso porque era su primera función, pero fue hermoso y al público le encantó. Aparte era un número muy emocionante, entonces siempre la gente lloraba y aplaudía.

¿Por qué bailás en un circo y no es un escenario? (La Chica Deslumbrante)

(Rosina no sólo baila en el circo. También es parte del Ballet Nacional del Sodre).

¿Te sentís nerviosa en las funciones? ¿Los entrenamientos son duros? (La Magia)

La verdad que sí, porque por más que pasen los años y tenga mucha experiencia siempre es diferente, no es como las primeras veces en que bailaba. Siempre tengo nervios porque me gusta mucho lo que hago y me importa mucho hacerlo bien, entreno muchos muchos meses y de repente es para una sola función, entonces la tenés que hacer muy bien, querés que salga todo perfecto. Y está todo el mundo mirándote, mucha gente, pero es hermoso al mismo tiempo. Me gusta mucho porque puedo compartir con el público, con mi familia, con mis amigos y con la gente que no me conoce todo eso que trabajé y ensayé.

Los entrenamientos son muy duros, entrenamos siempre ocho horas por día de lunes a viernes y los sábados cinco horas. Y cuando estaba en el circo también trabajábamos de martes a domingo y todos los días doble función, así que trabajaba como 12 horas por día.

¿Cómo empezaste a bailar y por qué te gusta? (Solso y 4delibra)

Cortesía de Rosina Gil.

Empecé a bailar desde muy chiquita, tenía tres o cuatro años y siempre bailaba en casa enfrente a la tele, imitaba todo, ponía música. Mi papá y mi mamá quisieron que empezara a hacer expresión corporal y después fui a hacer ballet en una academia del barrio La Comercial. Ahí la profesora le dijo a mi mamá que yo tenía buenas condiciones y que me presentara para la Escuela Nacional de Danza, en la que es muy difícil de entrar. Me presenté a la escuela y quedé. De 500 niñas sólo entraban 25 y yo fui una de ellas, y de esas 25 sólo nos recibimos dos, así que es una carrera difícil pero que amo.

¿Nos contás alguna anécdota de tus actuaciones en otros países? (Torito)

Cuando llegué a Estados Unidos para las primeras giras recuerdo que en Tampa, Florida, al otro día de la primera función fui al supermercado a comprar comida y había una mujer que me miraba y me miraba. Si yo caminaba por otro lado, ella también me seguía y yo no entendía qué pasaba. Se me acercó y me dijo en inglés: “Yo te vi en el Cirque du Soleil, ¿sos tú?”. Claro, porque yo estaba vestida normalmente y ella me había visto toda maquillada y peinada. Me llamó la atención que recién llegada a Estados Unidos alguna persona me reconociera. Y después me pasó también lo mismo caminando por la calle en San Francisco, que es una ciudad muy grande.

¿Cómo empezó tu pasión por el circo? (Atenea)

Desde el living de mi casa. Yo vivía con mi mamá y mi abuela, y mi abuela siempre me grababa videos de cosas que aparecían en la tele. Una vez me grabó un video de un espectáculo del Cirque du Soleil, que yo pasé a ver mil veces por día; imitaba todo, quedaba fascinada con los colores, los maquillajes, las luces, la música, los acróbatas, me parecía de otro planeta. Siempre me encantó y luego tuve esta oportunidad, que fue cumplir un sueño.

¿Cómo es y cómo se siente viajar con un circo? (Nunik)

Es hermoso. Es una experiencia única porque viajás siempre con tus amigos, que son tus compañeros de trabajo, tanto sean los acróbatas como los técnicos, la gente que vende entradas, los que hacen el pop, todos los que forman parte del circo. Es muy lindo porque vas conociendo ciudades: yo estuve un mes en cada ciudad durante dos años. Cada artista viaja con dos maletas y ahí tenés que tener todo, desde lo de verano, lo de invierno, ¡todo lo que te imagines que necesites para la vida en sólo dos maletas! Cada uno tiene también su bicicleta.

Uno de los tráilers con los que viajamos tiene comida, porque viajamos con cocineros. Entonces siempre hay comida rica y saludable. Eso es lo que más extraño; me encantaba la comida que hacían y siempre preparada con mucho amor y con mucha buena onda y diversión.