Vanessa Estol hace muchas cosas. Por ejemplo, es psicóloga y montañista, pero por sobre todas las cosas es exploradora. Fue la primera uruguaya en escalar el monte más alto del mundo, el Everest, y tiene el sueño de alcanzar las cimas de las 14 montañas más altas del mundo. ¡También explora las profundidades! Batió el récord femenino nacional de free diving al descender 46 metros en el agua sin usar oxígeno. Y ahora se sumergió en las preguntas de lectores y lectoras de Gigantes.

¿Cómo se sintió ser la primera uruguaya en escalar el Everest? (Ellig)

Estuvo increíble. Fueron muchos años de entrenamiento y preparación, y caminar el último pedacito por el que vas a la cumbre fue una mezcla de emociones que no se pueden ni describir.

¿Cómo fue tu entrenamiento para llegar tan profundo? (Tina)

Actualmente estoy bajando a 46 metros, trato de ir a lugares profundos y entrenar por lo menos una semana al mes. También tomo cursos para aprender lo que pasa en el cuerpo y hacerlo de manera más consciente. Mi meta es llegar a 80 metros.

¿Cómo se siente romper toda una barrera con un récord femenino para el Uruguay? ¡Yo la estudié en el liceo y soy su fan! (Cokiex1504)

Más que récords nacionales, siempre quiero romper mis propios récords. Es interesante ver lo increíble que es el cuerpo humano y las cosas de las que somos capaces. Mi meta es transmitir el mensaje de que no hay límites…

¿Alguna vez subestimaron tus capacidades sólo por ser mujer? ¿Te hicieron sentir mal? (Terciopelo de limón)

Muchas veces; por suerte cada vez menos.

¿En el monte Everest paró en algún momento o siguió de largo sin descansar? (Carloncho)

Paramos en campamentos todas las noches, se hacen cuatro campamentos antes de llegar a la cumbre. Llegas ahí a comer y dormir y seguís al día siguiente.

¿Es verdad que se te caen las uñas por el frío? (Cachuflita911)

Es verdad, pero no es por el frío. Es mezcla de la falta de oxígeno y de estar pateando el hielo todo el tiempo para que se claven los picos con los que caminás. Ya en dos de mis expediciones perdí todas las uñas.

¿Tuviste problemas con los alrededores, como alguna tormenta de nieve o algo así? (Vicky27194)

Nos tocaron muchas tormentas de nieve; en mi primer intento nos agarró un ciclón y nos tuvimos que bajar (después volvimos y pudimos llegar a la cima). Algunos días la nieve casi que cubría las carpas y nos tocaron vientos muy fuertes (de 80 kilómetros por hora).

¿En algún momento sentiste miedo? (Billi606)

Claro. El miedo es normal y nos mantiene alertas.

¿Sintió algún tipo de mareo escalando? (Ochicuarti)

No, ninguno. Sólo cansancio.

¿Qué sensaciones tuviste al estar tan alto y al estar tan profundo, que se te movió en el alma en esos momentos? (Clarix)

Ser consciente de a dónde nos puede llevar nuestro cuerpo y darme cuenta de lo maravillosos que somos. Tanto la altura como la profundidad dan miedo, pero hay que trabajar en ese miedo y no dejar que nos paralice. Sentirme diminuta comparada con la naturaleza.

¿Cómo hizo para escalar el Everest y cuánto tiempo le llevó? (Suscripu)

Me preparé seis años, entrenando y subiendo montañas cada vez más altas y además con un plan para poder juntar el dinero para ir. La expedición y llegar a la cumbre me llevó un mes y medio.

En buceo, ¿cuánto tiempo estuvo bajo el agua y cómo lo hizo? (Tin tin)

3 minutos y medio. La clave está en poder relajarse antes de meterse al agua y bajar las pulsaciones del corazón, además de entender lo que está pasando en nuestro cuerpo.

En tu subida al Everest, ¿cuál fue tu situación más peligrosa? (Katniss)

Pasar la cascada de hielo. Son un montón de bloques enormes de hielo que tienen el tamaño de un edificio, qué hay que escalar y pasar. Cuando les empieza a dar el sol, esos bloques se pueden caer, y si estás arriba del que se cae te podés morir. En esa zona también hay muchas avalanchas, así qué hay que intentar pasarla rápido.

¿Qué tan dificultoso es respirar en la cima del mundo? (Pato y Fafa)

Aunque uses oxígeno suplementario, ¡se siente como respirar con una bolsa en la cabeza!

¿Creés que nosotros podamos lograr lo que tú lograste? (Saris)

Por supuesto, pueden lograr eso y mucho más, seguro. Nunca le crean a alguien que les diga lo contrario.

¿Qué hay que hacer para ser escaladora? (Gatita fantasma)

Entrenar, ir subiendo de a poco, primero cosas más bajitas, aprender un poco de primeros auxilios, juntarte con personas que sepan más que vos y te enseñen.

¿Le gustaría seguir escalando, trepando y subiendo toda su vida, o ya se cansó y quiere dedicarse a la familia? (Pop it)

Tal vez me gustaría tener familia y llevarla conmigo a escalar, bucear, explorar y todo lo que hago ahora. Tener familia no nos limita a dejar de hacer nuestra vida única y las cosas que nos gustan, así que trataría de enseñarles este mundo e intentar compartirlo con ellos. A veces nos hacen creer que a cierta edad tenemos que vivir una vida “normal” y trabajar en una oficina, volver a casa a cocinar, tomar vacaciones una vez al año… y eso no es verdad.

¿Quién es el explorador/a a quien más admirás y por qué? (Laviejadespañol)

Tengo un amigo italiano que se llama Simone Moro que hace cosas increíbles, sube montañas de más de 8.000 metros sin usar oxígeno suplementario y en invierno. ¡Aparte de eso, es piloto de helicópteros para hacer rescates! Él es una de las personas que más admiro.

¿Llevaste tanque de oxígeno? ¿En algún momento se te agota y tenés que recargarlo, o algo así? (Manupapafrita Agente 44)

Sí, arriba de los 7.300 metros (campamento 3) usé oxígeno. Cada botella dura seis horas, así que llevamos varias y las vamos cambiando. Al final hay que bajar todas de la montaña, porque te multan si no las devolvés.

¿Qué fue lo mejor de tu viaje? (Saludos de Loule)

Conocer gente, ver paisajes que sólo me imaginé por las películas y poder sentarme a ver cómo se ve la tierra desde su punto más alto.

¿Pensás que lo que hacés es importante para la humanidad o son sólo desafíos personales? (Marvin Burguer)

Pienso que es 100% un desafío personal. Subir el Everest o bajar a profundidad no tiene nada de relevancia para la humanidad. Los científicos, doctores y otras personas de los que a veces ni nos enteramos son los que están en algún lugar haciendo cosas por todos nosotros, y merecen toda mi admiración.

¿Alguna vez pensaste que no podrías lograr tus metas? (Sanguchitodemelon)

Sí. Es normal. Cuando pasa eso, tenemos que acordarnos de por qué estamos ahí y no darnos por vencidos.

¿Qué la inspiró a hacer todo lo que hizo? (Tobías y Siri)

Desde chiquita me gustaron los desafíos y ponerme metas. Eso, y el cariño de mucha gente que me escribe y me apoya.

¿Qué fauna y flora viste en el Everest? (Avatarata)

Tan alto no hay mucha flora ni fauna, se ven algunas aves y nada más. Flora, pasando el campo base, tampoco hay ya nada, todo es rocas y nieve.