Muchos adultos hablan de los adolescentes como si fueran unas extrañas criaturas olorosas, furiosas, hambrientas e incapaces de despertarse. Si encima estás entrando en la adolescencia o ya estás en ella, escuchar eso te puede poner furioso en serio. Es cierto, en esa edad se dan muchos cambios en forma muy rápida, tanto en tu estado de ánimo, tu cuerpo y hasta en tu propio cerebro, pero eso no significa que por crecer te conviertas en una bestia peluda e imposible de entender.

Para comprender un poco más los cambios que se producen en la adolescencia, los integrantes del GASH, ese grupo de asesores secretos que crece cada vez más rápido, votó por hacer este número que estás hojeando en la escuela. O en el liceo. O en tu cuarto con la puerta cerrada. Si estás pasando por la adolescencia, no te vamos a juzgar.

Breve historia de la adolescencia – historia gráfica

Parece difícil de creer hoy, pero la idea de una etapa intermedia entre la niñez y la juventud es algo moderno. Acá te contamos la breve y reciente historia de la adolescencia.

¡¿Qué le pasa a mi cuerpo, mi humor y mis emociones?! - informe

Es imposible no sorprenderse cuando empezamos a notar que nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? Y esto empieza a suceder con mayor frecuencia cuando comenzamos a atravesar la pubertad.

Consultorio adolescente - entrevista

En Gigantes escribimos niños, adolescentes y adultos. Entonces, ¿quién mejor para responder las dudas de nuestros y nuestras lectores que Zoe, que ya lleva tres años de experiencia en Gigantes y también en la adolescencia?

¡Sonaste! - experimentos

En esta edición de Gigantes vamos a hacer un altoparlante para tu celular, para que puedas compartir tu música con tu grupo de amigos.

¿Estoy entrando en la adolescencia? - test

Ya lo vimos en las páginas de Gigantes: la adolescencia es una etapa de cambios físicos y de comportamiento, que no empieza para todos y todas a la misma edad. Eso no significa que sea fácil darse cuenta si uno ya está pasando por esa etapa. ¿Este test te va a dar la respuesta a esa duda? Capaz que no, pero en una de esas te divertís haciéndolo.

Los monstruos de la adolescencia - ilustraciones

Durante la adolescencia te visitan algunas criaturas nuevas y extrañas que provocan muchos cambios. En todo caso, son los monstruos de la adolescencia, pero no hay que temerles o pensar que son raros. Solo hay que conocerlos un poco más.

Ilustración: Sofía

Cómo duele pegar el estirón - deportes

El entrenamiento infantil, las lesiones, los famosos dolores de crecimiento y por qué jugamos contra más grandes aunque estén en nuestra categoría.

Tie-dye: una técnica para personalizar tu ropa - arte

La ropa Tie-dye ha sido parte de la cultura de diferentes pueblos como forma de expresión y ha tomado muchos significados.

¡Te invitamos a conocerla y a transformar una remera en una prenda única!

Además, tenemos cuentos, poemas, juegos, noticias, ilustraciones, infografías, historietas, recomendados de libros, películas, series, videojuegos, juegos de mesa y mucho más.