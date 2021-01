Mientras en Uruguay siguen sin conocerse novedades sobre el plan de vacunación del gobierno, ayer se anunció que las ciudades brasileñas Santana do Livramento y Chui comenzarán a vacunar contra el coronavirus esta semana. En la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) creen que este podría ser el motivo por el cual se está registrando un número inusitado de personas que cruzan desde Rivera a Santana do Livramento y de Chuy a Chui. “Lo particular de esta situación es que la mayoría de estas personas, sin que se les pregunte nada, dicen que vienen a contrabandear azúcar, toallas y otros productos. Lo dicen de manera muy ostentosa. Eso nunca lo habíamos visto, por eso empezamos a sospechar”, declaró un jerarca de la DNA. Luego de algunas averiguaciones se llegó a la conclusión de que estos ciudadanos uruguayos cruzan la frontera con la excusa de contrabandear, pero en realidad van a vacunarse.

Desde la DNA reconocen que no pueden hacer nada en este caso, pero sí se están preparando ante la eventualidad de que alguien quiera contrabandear vacunas desde Brasil a Uruguay. “Lo bueno es que estamos trabajando en eso desde hace tiempo, aunque con un escenario ligeramente distinto. Nuestro plan contemplaba la posibilidad de que desde Uruguay se quisiera contrabandear vacunas a Brasil, porque estábamos seguros de que acá las íbamos a conseguir primero. Pero bueno, cambiar el plan para el escenario opuesto no requiere mucho esfuerzo”.