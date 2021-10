No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras un intento fallido del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, de cambiar la costumbre, el cuerpo finalmente regalará armas a los cadetes más destacados de las escuelas Militar, Naval, Militar Aeronáutica y de Policía, como viene haciendo cada dos años. Inicialmente se informó que la iniciativa no había prosperado por la negativa del oficialismo, pero fuentes de la oposición revelaron que el verdadero motivo fue que los cadetes amenazaron con dar un golpe de Estado y disolver las cámaras si no recibían sus armas de obsequio. “Creo que los cadetes no querían sentirse menos que el resto de los militares y policías, porque cada intento del Parlamento por recortarles algún beneficio termina fracasando invariablemente. En el fondo creo que tienen razón, porque si ya egresaron y encima con honores, es justo que les tengamos el mismo miedo que tenemos al resto de los milicos”, expresó un legislador opositor.

Desde la Escuela Militar confirmaron esta versión. “La verdad es que se portaron muy bien los botijas, y es una prueba de que la formación está funcionando a la perfección, porque las amenazas desestabilizadoras a las instituciones democráticas forman parte del programa. Por cuestiones obvias no lo podemos transparentar, pero en los cursos de administración, por ejemplo, se enseña, mediante metáforas contables, cómo abonar el terreno para un golpe de Estado y ejecutarlo”.