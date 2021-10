Si bien el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, había negado tener acciones en Nuevocentro Shopping, la investigación conocida como Pandora Papers reveló que es propietario de una empresa offshore en Panamá que controla parte del capital del centro comercial. Consultado al respecto por la prensa, Salgado declaró que no se acuerda si dijo o no dijo que no tenía acciones en Nuevocentro Shopping. Cuando se le señaló si no le parecía sospechoso que se haya olvidado de este dato, sobre todo teniendo en cuenta dónde se construyó el centro comercial, el empresario aseguró que no se acuerda qué había antes allí. “Mi memoria es terrible. Debo haber pasado un millón de veces por Bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera, pero por más que me esfuerce, no me puedo acordar qué había ahí. Me suena que era algún taller mecánico, estacionamiento o algo por el estilo, porque tengo algunas imágenes de vehículos. Pero no me hagan caso, porque, ya les digo, mi memoria es muy mala”.

Edgardo Novick, principal accionista de Nuevocentro Shopping y que aparece junto con Salgado en la offshore, aseguró que tampoco recuerda este detalle. “Mi memoria es muy mala también. Imaginate, ni siquiera me puedo acordar de qué voté en el plebiscito de 1980. Tampoco me acuerdo de a qué actividad pública me dediqué entre abril y noviembre de 2020 ni qué clase de problemas tuve con una persona llamada Daniel Peña. Así que mejor no me pregunten, porque no me acuerdo de nada”.