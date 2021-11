Según los primeros datos de las elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega logró su reelección con aproximadamente 75% de los votos. Su triunfo se daba como un hecho, ya que siete de sus contendientes están en prisión. “Claramente tengo diferencias con Ortega, y ni que hablar que estoy francamente en contra de que me haya encarcelado. De todas maneras, creo que lo principal ahora es pacificar el país, por lo que voy a llamar para felicitarlo, como corresponde. Aún no lo he hecho porque me dan acceso al teléfono solamente una vez por semana, los jueves”, declaró uno de los rivales de Ortega.

Otro de los contendientes que están en prisión comentó a la prensa que inicialmente había pensado saludar a Ortega antes del viernes, que es el día que las autoridades del penal le permiten hacer una llamada, pero tuvo que desistir. “Mi idea era redactar un mensaje en código morse, transmitirlo a la persona que está en la celda de al lado mediante golpeteos con mi taza de metal, y que el mensaje comenzara a circular en forma de cadena hasta llegar a alguien que estuviera por salir en estos días. Pero me di cuenta de que todo eso me iba a llevar mucho más tiempo, así que llamarlo el viernes va a ser lo más rápido. Es una lástima, porque me dan sólo una llamada por semana y en general la uso para hablar con mis hijos, pero bueno, hay que cuidar las formas que hacen a la vida democrática”.