Desde hace algunos días, el tema de las candidaturas para la presidencia del Frente Amplio (FA) pasó a ocupar un lugar importante en la interna del partido. Ayer, la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del FA reclamó que haya candidaturas paritarias, a diferencia de lo que ocurrió en la última elección, en la que los tres candidatos eran varones. Varios dirigentes del FA se mostraron de acuerdo con la propuesta, pero siempre y cuando Daniel Martínez no sea el encargado de armar las candidaturas. “Está muy bien lo de que haya mujeres entre las candidatas, pero si le damos la posibilidad a Daniel Martínez de influir en la elección de quiénes van a ser esas candidatas, puede ser una catástrofe”, opinó un dirigente frentista. Otro dirigente que también se mostró favorable a las candidaturas paritarias advirtió, sin embargo, que “si no somos cuidadosos, corremos el riesgo de que la fuerza política resulte derrotada en sus propias elecciones internas. Daniel puede lograrlo”.

Pero la posibilidad de incluir mujeres entre las candidaturas no despierta el apoyo unánime en filas frentistas. “Yo en principio estoy de acuerdo con que haya candidatas mujeres, pero no sé si es el momento, porque hoy por hoy, las únicas candidatas mujeres que se me ocurren son gurisitas menores de 65 años. El precio de la equidad no puede ser que terminemos poniendo gente inexperiente a conducir el Frente”, aseguró un dirigente.