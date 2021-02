Tras casi tres décadas de actividad, el dúo francés de música electrónica Daft Punk anunció su separación. La noticia entristeció a decenas de miles de fans de la banda alrededor del mundo, y también generó algunas repercusiones en el ambiente político uruguayo. El senador por el Partido Nacional y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana declaró ayer, en una entrevista radial, que la separación de Daft Punk “es la prueba de que usar casco no te protege de nada”. Para el legislador, “si esta gente ‒que tiene todo el dinero del mundo y que seguramente se compra los mejores cascos que existen en el planeta‒ igual termina separándose, ¿qué podemos esperar del ciudadano arachán que se compra un casco común y corriente? Es como siempre dijimos: los cascos no sirven para nada”.

Botana lanzó un mensaje para quienes lo critican por oponerse al uso obligatorio de cascos por parte de motociclistas, a pesar de las altas tasas de siniestralidad que tiene este medio de transporte. “Más de uno de los que me criticaron por las normas de tránsito de mi departamento me va a tener que pedir disculpas. Espero que esto sirva para que los montevideanos dejen de venir a imponernos sus normas y su cosmopolitismo. Porque acá no estamos hablando de un caso surgido en el interior del país. Es el caso de un dúo francés de música electrónica. Que se lleven su cosmopolitismo a otra parte y que no nos sigan jodiendo”.