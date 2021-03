El presidente Luis Lacalle Pou recibió ayer la primera dosis de la vacuna Coronavac en el Hospital Maciel, y luego de ser inoculado conversó con periodistas. Consultado sobre la posibilidad de implementar nuevas medidas para limitar la movilidad, el presidente descartó esta posibilidad y aseguró que no está dispuesto a instaurar un “estado policial”. El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, apoyó las palabras del mandatario. “Estamos totalmente de acuerdo en que no puede haber un estado policial. Lo que necesitamos en este momento tan crítico de la pandemia es un estado militar. Uruguay supo tener un estado militar hace algunas décadas, y si bien ocurrieron muchas cosas criticables en ese período, hay algo que es seguro, y es que no hubo pandemia”, declaró el militar retirado.

Manini Ríos consideró que la Policía no está preparada para asumir un desafío tan grande como controlar la pandemia. “No podemos poner la salud pública en manos de personas que fueron entrenadas para perseguir rateritos y no para el combate de adultos. Cada cosa en su lugar. Que los policías se dediquen a separar peleas de borrachos. Para pelear contra un enemigo tan poderoso como el coronavirus necesitamos soldados”.

Consultado acerca de qué medidas podrían llevar a cabo los militares para frenar los contagios de coronavirus, el senador de CA respondió: “No puedo adelantar las estrategias, porque es secreto, pero les puedo asegurar que si nos dejan, nosotros hacemos desaparecer el problema”.