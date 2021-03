El ritmo de vacunación contra el coronavirus está siendo bastante más lento de lo que el gobierno había previsto, al punto de que el presidente Luis Lacalle Pou se quejó de que “faltan brazos”. Estas palabras generaron una contestación por parte de un usuario de Twitter, que escribió en la red social: “Sí, es cierto, faltan brazos. A mí, concretamente, me faltan dos, porque los perdí intentando sacar turno para vacunarme. Dicen los médicos que a raíz de los calambres musculares se me generaron coágulos y la única solución fue amputarme los brazos”. Esta persona pudo vacunarse de todos modos, aunque el pinchazo lo recibió en la pierna. Entrevistado por un programa de televisión, el inoculado explicó: “Me sentí mal cuando el presidente dijo que faltaban brazos, porque lo mío no fue un problema de falta de brazos. Creo que tendría que ser un poco más considerado y medido en sus palabras, porque estoy seguro de que hay muchas más personas en la misma situación que yo”. En efecto, desde las emergencias móviles indicaron que con el inicio del plan de vacunación se registró un “aumento significativo” de los casos de patologías por el uso excesivo de teclados de computadora. “Creo que el gobierno va a tener que evaluar si no es mejor suspender la vacunación y aceptar que mucha gente se va a morir, antes que tener una generación entera de personas sin brazos”, dijo una fuente médica.