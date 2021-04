Se trata de militantes históricos del herrerismo que viven en el medio del campo, no tienen Twitter, correo electrónico ni teléfono.

A pesar de los numerosos pedidos que recibe prácticamente a diario y desde los más diversos ámbitos para tomar medidas que reduzcan la movilidad y frenen el crecimiento de contagios por coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou sigue sin dar el brazo a torcer. Desde el círculo íntimo del mandatario consideran que es “extremadamente difícil” que acceda a estos pedidos, ya que “prácticamente todo el Uruguay le pidió que tome nuevas medidas, y él nada. De hecho, quedan solamente siete uruguayos que no le pidieron que haga algo para reducir la movilidad. Así que imaginate”. Las fuentes consultadas explicaron que estas personas son militantes históricos del herrerismo que viven en el medio del campo, no tienen Twitter, correo electrónico ni teléfono. “Obviamente que si pudieran pedirle al presidente que se deje de joder y haga algo para frenar esta carnicería lo harían. Pero como viven demasiado aislados no lo han hecho y seguramente no lo hagan”.

Las fuentes negaron que una de estas siete personas sea el expresidente y padre de Luis Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle. “Él le dijo varias veces que tenía que hacer algo, porque si no, iba a pasar a la historia como el responsable de la mayor cantidad de muertes en tan poco tiempo, pero él no le hizo caso. Claramente Lacalle Herrera dejó pasar la oportunidad de darle un voleo en el orto al hijo cuando era un guacho, y ahora todos estamos pagando las consecuencias”.