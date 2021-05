El fin de semana se viralizaron imágenes de un restaurante en Carrasco repleto de gente y en donde claramente no se respetaban las distancias mínimas entre los comensales. Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) aclararon que si no reciben la denuncia en el momento, no les queda mucho para hacer. Es por esto que solicitaron a la población que, en caso de presenciar una aglomeración, toquen el tambor. “Esta es la manera más rápida de lograr que aparezca la Policía. También se puede llamar al ministerio o al 911, pero en ese caso es más difícil porque la Policía está recorriendo los barrios en busca de tambores. Pero si escuchan los tambores van a actuar enseguida, porque reprimir las tamborileadas es una de las principales estrategias del gobierno para combatir la pandemia”, explicó un jerarca del MSP.

Las autoridades también exhortan a utilizar el método del tambor ante violaciones de los protocolos sanitarios en lugares de trabajo. “Si ven que algún patrón se está haciendo el vivo, toquen. Toquen fuerte, alguien va a aparecer. Obviamente que en ciertos lugares, como establecimientos rurales, es difícil que se escuche. Pero hay que insistir. La otra opción es esperar que aparezca una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero eso no asusta a los empleadores: es una cartera encabezada por Pablo Mieres. No hay chance de que eso asuste a alguien”, declaró el jerarca consultado.