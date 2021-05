Manchester City le ganó 2-0 a París Saint-Germain y se metió en las finales de la Champions League. Para los franceses se trata de una nueva frustración, ya que desde hace años los propietarios del club vienen gastando centenares de millones de euros para contratar a algunos de los mejores jugadores del planeta, pero eso no les ha servido para conseguir ningún trofeo europeo importante. “Claramente la estrategia de comprar a jugadores que valen cientos de millones de euros no nos está funcionando. Yo creo que llegó la hora de empezar a comprar jueces. No sólo va a ser más efectivo, sino también más barato, porque Kilyan Mbappé nos cuesta 20 millones de euros al año, mientras que a un árbitro lo podemos comprar por un par de millones”, declaró una fuente del club parisino. De todas maneras, en el PSG son conscientes de que también deberán afinar la puntería a la hora de comprar jueces. “No es tan fácil como podría pensarse. Un juez corrupto debe tener estar comprometido con el robo de partidos. Debe tener hambre de gloria y deseos de pasar a la historia como el ladrón más grande de todos los tiempos. Tampoco es cuestión de conseguir a un árbitro corrupto y darle todo lo que quiera, porque seguramente él se deje estar y cuando llegue la hora de la definición no rinda lo esperado. Tenemos que aprender de este desastre multimillonario que hemos armado y corregir las cosas que hicimos mal. Y también estaría bien si a los jueces que compremos no les guste tanto la fiesta”.