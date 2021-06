A pedido del Poder Ejecutivo, la ley a estudio del Parlamento que busca combatir las ocupaciones ilegales incluirá a título expreso la salvedad de que la Terminal Cuenca del Plata del puerto de Montevideo no podrá ser considerada como ocupación ilegal. Un legislador nacionalista que está trabajando en el proyecto reconoció que “al principio no se nos pasó por la cabeza el tema de la terminal y Katoen Natie, pero cuando nos señalaron que, de aprobarse la ley, la Justicia podría echarlos, entendimos que había que aclarar bien el tema”. El legislador consideró que la concesión por 2081 de la terminal de carga y descarga de contenedores no es ilegal, aunque admitió que algunos jueces pueden verla así. “Lo que queremos dejar en claro en el texto es que la ley es específica para las ilegalidades y no abarca desprolijidades, errores estratégicos, decisiones injustificadas y cualquier otro accionar, por más que dé la impresión de estar en conflicto con varias leyes y con la Constitución de la República”.

Desde el Poder Ejecutivo valoraron especialmente la receptividad que tuvieron por parte de la bancada oficialista, al tiempo que admitieron que en el futuro también deberán revisarse otras leyes para evitar conflictos a raíz de la concesión. Algunas de estas leyes serían la Ley de Puertos, la Ley de Defensa de la Competencia y la ley que nombra la escuela 36 como escuela Bélgica. En este último caso se modificaría para que todas las escuelas de Uruguay lleven ese nombre.