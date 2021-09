La Administración Nacional de Educación Pública anunció que el año lectivo finalizará el 21 de diciembre. El fin de cursos generalmente no se hace tan cerca de las fiestas tradicionales, pero la pandemia hizo que se perdieran muchas clases. Entre los padres de los alumnos la noticia no cayó muy bien, ya que existe preocupación por que los actos de fin de cursos, marcados para el 22 y 23, sean “poco amigables” con las personas que tengan resaca.

“Y bueno, si las autoridades deciden eso, no podemos hacer nada. Lo que sí pido es que sean considerados a la hora de planear el acto, porque en esas fechas, si no tenés una despedida el 22 la tenés el 23. Y no está bueno que la fiesta de fin de curso de tu hijo la pases sufriendo como un cochino. Juro que si les da por hacer algo eterno y a pleno sol, yo me pongo unos lentes negros y me duermo ahí mismo”, escribió un padre en un grupo de Whatsapp.

“Espero que sea algo corto, sin muchos gritos ni música alta y de tardecita, porque la noche antes tengo despedida en el trabajo y voy a estar hecha mierda. La fiesta tiene que ser una linda experiencia para los niños. Yo no quiero que el recuerdo de mi hija de su fiesta de fin de cursos de tercer año sea su madre arrastrándose por el piso y vomitando. O, si quieren hacer una fiesta larga, con música y discursos, que la hagan virtual. Yo pongo una foto mía en el Zoom y listo”, comentó una madre en el mismo grupo.