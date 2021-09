No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las sociedades anónimas deportivas ya son una realidad en el fútbol uruguayo, y hay cada vez más inversores interesados en apostar a los clubes locales. El empresario y senador nacionalista Juan Sartori podría transformarse en uno de ellos si se concreta la adquisición de Rentistas por parte del club inglés Sunderland, del que el legislador es accionista. “Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de ingresar en el mercado del fútbol uruguayo a través de Rentistas. De hecho, ya sé a quién me encantaría tener en la dirección técnica: Beatriz Argimón”.

Sartori considera que la vicepresidenta sería una excelente opción para imponer orden y disciplina entre los jugadores. “La vi trabajar en la cámara y sé que no es la clase de persona que deja pasar las distracciones y la informalidad. Sé también que a lo mejor conmigo no tuvo mucho éxito en ese sentido, pero hay que tener en cuenta que yo soy un millonario que aportó decenas de miles de votos al Partido Nacional. En el caso de los jugadores, especialmente los más jóvenes, creo que es muy difícil que se animen a hacerle frente a Beatriz. Fijate que cuando le tocó enfrentarse a un albañil como Óscar Andrade, ya se la vio mucho más enérgica que conmigo”.

El senador no cree que la falta de conocimientos sobre fútbol de la vicepresidenta sea un impedimento para ocupar la dirección técnica de un equipo. “Cuando yo arranqué no sabía nada de política, pero en apenas unos meses me transformé en un legislador solvente y comprometido”.